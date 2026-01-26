Nhận thưởng Tết 2026 bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?





Thưởng Tết là phúc lợi mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp trước Tết Nguyên Đán, để ghi nhận, động viên, khuyến khích sự cống hiến và hoàn thành công việc của họ trong cả năm.

Để biết chính nhận thưởng tết bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân, bạn cần nắm được công thức tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào.

Tiền lương và thưởng Tết là các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ảnh minh hoạ

Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ (-) đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc…

Đồng thời theo Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân, trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú, người nộp thuế còn được trừ vào thu nhập chịu thuế mức giảm trừ gia cảnh gồm:

- Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản đóng bảo hiểm – Giảm trừ gia cảnh

Như vậy, người lao động sẽ phải nộp thuế khi có thu nhập tính thuế > 0. Tức là tổng thu nhập chịu thuế (gồm tiền lương và tiền thưởng Tết) sau khi trừ đi các khoản đóng bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh mà lớn hơn 0 thì người lao động phải nộp thuế:

(Tiền lương + Thưởng Tết) - Các khoản đóng bảo hiểm - Giảm trừ gia cảnh > 0

=> Phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Nếu có thu nhập tính thuế, người lao động sẽ tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 3

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân nhanh nhất

Để người lao động không mất nhiều thời gian, công sức tự tính thuế thu nhập cá nhân, LuatVietnam đã có hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân online với những thao vô cùng tác đơn giản, dễ sử dụng.

Bước 1: Truy cập hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân tại đây

Bước 2: Điền tổng thu nhập trong tháng

Lưu ý: Thu nhập trong tháng gồm tiền lương, tiền công, thưởng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội (8%), bảo hiểm y tế (1,5%), bảo hiểm thất nghiệp 1%).

Bước 3: Điền số người phụ thuộc (nếu có)

Cuối cùng, hệ thống sẽ cho kết quả về số tiền thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp mỗi tháng, trong đó giải thích rõ các bậc thuế và thuế suất tương ứng.