Có cá nhân sẽ nhận thưởng Tết hơn nửa tỷ đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được dự báo ở mức khá tích cực, trong đó mức cao nhất lên tới 600 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, đến ngày 23/12/2025, toàn tỉnh có 486 doanh nghiệp đang hoạt động gửi báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, với tổng số 213.371 lao động. Các doanh nghiệp đều thực hiện chi trả tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước.

Thu nhập tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2025 đạt 11,05 triệu đồng/tháng. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân cao nhất, đạt 15,75 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 9,67 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 9,53 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI đạt 9,25 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, mức lương cao nhất chi trả cho người lao động trong năm được ghi nhận tại doanh nghiệp FDI, lên tới 431,76 triệu đồng/người/tháng.

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2026, có 176 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 40.266 lao động, với mức thưởng bình quân 2,26 triệu đồng/người; mức cao nhất 80 triệu đồng/người và thấp nhất 0,1 triệu đồng/người.

Riêng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có 429 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 196.524 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 7,53 triệu đồng/người; mức cao nhất 600 triệu đồng/người và thấp nhất 0,1 triệu đồng/người.

Tại Khánh Hòa , Sở Nội vụ tỉnh đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp được khảo sát với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn tỉnh này.

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2026, có 476 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng với mức bình quân hơn 2,7 triệu đồng/người. Trong đó mức thấp nhất là 500.000 đồng/người, cao nhất 48,5 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hơn 520 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng cho người lao động với mức bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người; cao nhất 350 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người.

Tại Hà Tĩnh , Sở Nội vụ tỉnh cho biết, qua khảo sát tình hình thực hiện các quy định về tiền lương năm 2025; kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 923 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, kết quả hiện có 619 doanh nghiệp có dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch sắp tới và 692 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2026 dự kiến cao nhất 20 triệu đồng/người thuộc công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; mức thưởng thấp nhất từ 100.000 đồng/người ở công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước và doanh nghiệp dân doanh.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, dự kiến cao nhất 192 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ bình quân là 8,4 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng bình quân tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 11,5 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8,6 triệu đồng/người; công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,7 triệu đồng/người và doanh nghiệp dân doanh là 5 triệu đồng/người.

(Tổng hợp)﻿