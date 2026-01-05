Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất hơn 600 triệu đồng

Ngày 5/1, Sở Nội vụ Hà Nội đã có thông tin báo cáo tổng hợp nhanh dự kiến tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, mức thưởng Tết năm 2026 cao nhất là 614.000.000 đồng/người; tiền lương cao nhất là 230.000.000 đồng/người/tháng đều thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Trên cơ sở báo cáo của 3.182 doanh nghiệp (DN), Sở Nội vụ Hà Nội đã có tổng hợp như sau:

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Dương lịch năm 2026 với mức bình quân 1.000.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân 3.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 103.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Ảnh minh họa

Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2026 bình quân là 1.000.000 đồng/người.

DN có mức thưởng cao nhất là 18.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất 500.000 đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán năm 2026, mức bình quân là 3.700.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 45.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với khối DN dân doanh, thưởng Tết Dương lịch năm 2026 có mức bình quân là 800.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân 4.000.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 614.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất là 1.000.000 đồng/người.

Khối DN FDI, thưởng Tết Dương lịch năm 2026, mức bình quân 1.000.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 37.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân 4.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 286.000.000 đồng/người; DN có mức thưởng thấp nhất là 1.000.000 đồng/người.

Về tiền lương của người lao động, đối với với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: DN có mức tiền lương cao nhất là 46.500.000 đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước: DN có mức tiền lương cao nhất: 45.000.000 đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất 6.600.000 đồng/người/tháng.

Với khối DN dân doanh: DN có mức tiền lương cao nhất 230.000.000 đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: DN có mức tiền lương cao nhất 225.000.000 đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 5.500.000 đồng/người/tháng.