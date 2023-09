Biệt dược đen - Tập 5: Vương từng cầm dao doạ giết Long, tung clip

Những mâu thuẫn giữa Long và Vương

Vương (Tuấn Anh) có nhiều mâu thuẫn nảy sinh với Long (Bình An) trước khi chết. Bố Long - ông Phi (Vĩnh Xương) vốn là chủ một doanh nghiệp đầu tư BĐS và thời gian trước, chính một phần quỹ của nhóm Cityboy được đầu tư vào công ty ông Phi. Nhưng sau khi một số dự án không hiệu quả, Vương đã rút cổ phần ra để bán đi. Điều này khiến Long và Vương bắt đầu có những "rạn nứt". Sau đó Long phát hiện Vương biển thủ quỹ, chưa có khả năng trả lại. Ở một tình tiết khác, Vương thậm chí đã có lần cầm dao doạ giết Long và tung clip.

Công an đã tìm đến nhà Long để nói chuyện với ông Phi. Ông Phi kể hoàn cảnh của mình, vợ mất sớm nên một mình nuôi con. Vì tập trung làm ăn nên không có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con, buông lỏng con một cách thái quá. Ông Phi nói nếu Long có làm gì thì sẽ sẵn sàng đền bù hết hậu quả, mong các đồng chí cảnh sát giơ cao đánh khẽ. Tuấn (Huỳnh Anh) nhắc đến chuyện Vương (Tuấn Anh) - bạn thân của Long bị giết và Long cũng có mặt tại hiện trường lúc đó. Ông Phi nói biết chuyện này và khẳng định Long không hề liên quan gì đến chuyện này. Tuấn nói công an vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chưa có gì chắc chắn như thế. Ông Phi một lần nữa nói chắc chắn Long không giết người.

Tuấn dò hỏi ông Phi giữa Long và Vương đã bao giờ cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn hay không thì ông Phi cho rằng không tránh khỏi được chuyện nó. Tuấn hỏi tiếp đến cô gái mặc bộ đồ geisha, hỏi có quen biết gì người này không thì ông Phi không biết. Ông Phi cho rằng Long và cô gái này chỉ quan hệ thoáng qua, trước Long có bạn gái nhưng giờ không.

Buổi tối, ông Phi gặp Long nói chuyện. Dù trước mặt công an ông Phi tỏ ra rất tin tưởng và hiểu con mình nhưng cũng không khỏi lo sợ con làm liều. Ông Phi hỏi Long có giết Vương không thì Long nói mình không ngu mà làm như vậy. Long liên lạc với một người lạ qua máy tính. Long đưa một chiếc usb có dữ liệu và truyền cho người này. Long yêu cầu người này đăng tải một clip dưới dạng nặc danh hoặc đúng thời điểm Long bị bắt. Long nói phải nhớ là nặc danh không thì "tao chết thì mày cũng chết". Người lạ mặt này ngay lập tức nói Long "cút".

Tuyết và Tiến khả nghi nhất

Sau khi khám nghiệm tử thi, cổ của Vương có vết siết, có thể kết luận bị siết cổ đến khi chết và không có khả năng chống trả. Theo nhân viên pháp y, thì một phần là do rượu và phần còn lại tổn thương do ngoại lực. Thi thể Vương có hai vết thương, vết thương ở đầu do Tiến dùng gậy đánh trúng còn vết thương ở phía sau đầu là va vào cạnh bàn. Điều này khiến Vương khó có khả năng chống trả.

Tuyết là người ở cùng Vương cuối cùng. Tuyết vốn là "nô lệ tình dục" của Vương, ngoài ra cô còn phải dùng nhan sắc của mình để lôi kéo những thành viên khác vào nhóm Cityboy. Tiến là con nhà có điều kiện, yêu Tuyết thật lòng sau khi bị Tuyết dụ dỗ. Công an hiện tại không tìm thấy hung khí gây án, thời điểm phát hiện thi thể muộn nên chưa khoanh vùng được gì. Hiện tại Tiến (Trương Hoàng) và Tuyết (Quỳnh Châu) là đáng nghi nhất. Lúc này Tiến và Tuyết vẫn đang trên đường chạy trốn. Tuyết nói không chịu đựng được nữa, những cơn vật thuốc hành hạ cô. Tuyết thậm chí còn có ý định tự tử. Sau khi được Tiến can ngăn, Tuyết mới bình tĩnh trở lại.

Tuyết hỏi Tiến về đôi giày mà anh đi hôm đến quán bar. Giờ Tuyết không thấy Tiến còn đi đôi giày đó nên nghi ngờ hỏi. Tiến bảo đôi giày đó mất rồi. Tiến giải thích sau khi đánh Vương, Tiến sợ Vương hành hạ Tuyết tiếp nên quay lại. Rồi đúng lúc đó nhân viên quán bar phát hiện ra Tiến, có xảy ra xô xát nên Tiến bị mất giày. Tuyết nói mình đẩy Vương ngã đập đầu vào cạnh bàn nhưng chắc gì đã đủ làm chết Vương, công an sẽ quay ra nghi ngờ Tiến. Tiến phủ đầu Tuyết bảo không có gì phải sợ, Vương không chết dễ dàng như thế được. Tuyết đòi quay về nhưng Tiến bảo giờ về tình ngay lý gian.

Theo điều tra của cảnh sát, Vương không phát hiện sử dụng ma tuý nhưng hình ảnh camera ghi lại lại thấy có những thứ giống như ma tuý để trên bàn. Thứ nước khoái tạo ra cảm giác thăng hoa đặc biệt, chính là thứ mà Vương đã uống.