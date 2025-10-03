Nhan sắc nóng bỏng của ngọc nữ "hot" nhất nhì Vbiz, xây biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM, U40 chưa chồng Lâm Anh, 13:29 03/10/2025 Chia sẻ Thích0 Ở tuổi U40, mỹ nhân đình đám này sở hữu sự nghiệp, nhan sắc và cuộc sống giàu sang đáng mơ ước, nhưng cô vẫn chưa muốn bước vào hôn nhân. Diệp Lâm Anh đã làm gì Lan Ngọc mà bị chỉ trích đến mức này? Ninh Dương Lan Ngọc: "Tôi chấn thương vì va chạm với anh Trấn Thành" Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, được mệnh danh là “ngọc nữ” màn ảnh Việt nhờ vẻ đẹp ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất đa dạng. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ gặt hái nhiều giải thưởng danh giá mà còn xây dựng hình ảnh gợi cảm, thời thượng, trở thành gương mặt sáng giá của làng giải trí. Lan Ngọc từng gây tiếng vang lớn với vai Nương trong Cánh đồng bất tận, mang về cho cô Cánh Diều Vàng khi mới ngoài 20 tuổi. Từ đó, cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh ăn khách như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu… khẳng định vị thế trên màn ảnh Việt. Không chỉ nổi bật bởi tài năng, Lan Ngọc còn gây ấn tượng nhờ nhan sắc quyến rũ. Cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng vóc dáng cân đối. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên đều khiến công chúng chú ý bởi phong cách thời trang tinh tế, tôn lên vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Nữ diễn viên cũng thường xuyên biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ gợi cảm, cá tính đến dịu dàng, ngọt ngào. Trên mạng xã hội, Lan Ngọc không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh bikini hay trang phục ôm sát, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Chính sự tự tin này giúp cô luôn giữ được sức hút mạnh mẽ trước công chúng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lan Ngọc còn gây chú ý bởi khối tài sản đáng mơ ước. Cô được cho là sở hữu một căn biệt thự 2 mặt tiền tại TP.HCM, thiết kế sang trọng, hiện đại. Không gian sống rộng rãi, nhiều cây xanh và nội thất cao cấp đã phần nào phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế cũng như cuộc sống sung túc của nữ nghệ sĩ. Ngoài bất động sản, Lan Ngọc còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Với nguồn thu nhập ổn định từ nghệ thuật và kinh doanh, cô là một trong những sao nữ có đời sống vật chất sung túc bậc nhất showbiz Việt. Ở tuổi U40, Lan Ngọc vẫn giữ được nét trẻ trung, quyến rũ. Cô chăm chỉ luyện tập thể dục, giữ dáng và chăm sóc da để luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Với phong cách sống năng động, hiện đại, Lan Ngọc trở thành hình mẫu phụ nữ độc lập, tự tin và quyến rũ. Về đời tư, dù nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với đồng nghiệp, Lan Ngọc đến nay vẫn chưa công khai chuyện yêu đương. Cô nhiều lần thẳng thắn chia sẻ chưa muốn kết hôn sớm, thay vào đó muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc thân. Theo Thanh Niên Việt Copy link 10/02/2025 19:04 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/nhan-sac-nong-bong-cua-ngoc-nu-hot-nhat-nhi-vbiz-xay-biet-thu-2-mat-tien-o-tphcm-u40-chua-chong-209251002171519651.htm Uyển Ân táo bạo với cảnh nóng đầu tiên trên màn ảnh rộng, tiết lộ Thuận Nguyễn “dễ thương ngoài sức tưởng tượng” Chia sẻ Thích0 lan ngọc Ninh Dương Lan Ngọc