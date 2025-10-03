Vừa qua, sự kiện Running Man Vietnam đã tổ chức họp báo ra mắt trước thềm lên sóng tập đầu tiên của mùa 3. Bên cạnh dàn cast thì nhiều khách mời cũng đổ bộ đến sự kiện, gây chú ý trong đó là các thành viên của LUNAS. Chuyện có mặt ủng hộ nhau trong các dự án vô cùng bình thường, cho đến khi trên mạng xã hội Threads bất ngờ xuất hiện bài đăng chỉ trích Diệp Lâm Anh vì cho rằng cựu người mẫu có EQ thấp.

Nguyên nhân khiến netizen bức xúc xuất phát từ bài đăng ảnh sự kiện của Diệp Lâm Anh trên fanpage. Dù dòng trạng thái có nội dung đến ủng hộ Lan Ngọc nhưng các hình ảnh đính kèm không có bức nào có mặt Lan Ngọc. Cư dân mạng còn nhắc lại trong một sự kiện cá nhân trước của Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh cũng có động thái tương tự. Chính vì vậy mà cộng đồng mạng càng bày tỏ thái độ bức xúc vì cho rằng Diệp Lâm Anh EQ thấp, không tôn trọng nhân vật chính của sự kiện.

Diệp Lâm Anh bất ngờ bị chỉ trích vì đăng ảnh sự kiện mà thiếu Lan Ngọc

Bài đăng chỉ trích Diệp Lâm Anh khiến netizen bùng nổ tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Diệp Lâm Anh thiếu tinh tế và thậm chí đặt nghi vấn cô xuất hiện cho có và xào content với các thành viên của LUNAS chứ không phải vì Lan Ngọc.

Mặt khác, nhiều netizen bênh vực Diệp Lâm Anh và phản pháo chủ tài khoản Threads khi có cách nhìn phiến diện về mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc. Nhiều người đồng tình với quan điểm câu chuyện bị làm quá lên để tạo ra ồn ào không đáng có. Dưới phần bình luận, netizen còn dẫn chứng ra loạt khoảnh khắc cả hai tương tác vui vẻ tại sự kiện, không có chuyện mâu thuẫn ngầm như đồn đoán.

Diệp Lâm Anh bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận

Nhiều tài khoản bày tỏ sự bức xúc với Diệp Lâm Anh

Thực tế, tại buổi họp báo vừa qua, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh đến sự kiện trễ. Khi cả hai xuất hiện thì Lan Ngọc đã lên sân khấu để bắt đầu chương trình. Vì thế những hình ảnh Diệp Lâm Anh chụp tại khu vực khách mời ngồi vắng mặt Lan Ngọc. Sau đó, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc vẫn tương tác thân thiết, ôm nhau chụp ảnh tại một khu vực khác.

Nhiều người cho rằng có thể hình ảnh chụp cùng Lan Ngọc cho có nên Diệp Lâm Anh và ekip chia sẻ hình ảnh khác trước. Cộng thêm việc bài đăng cô vẫn nhắc đến người em thân thiết trong dòng trạng thái chứ không hề bỏ quên Lan Ngọc.

Sau những hình ảnh trên khu vực ghế ngồi, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cũng đã chia sẻ một video ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh cùng Lan Ngọc, cho thấy mối quan hệ cả hai vẫn bình thường.

Diệp Lâm Anh cập nhật thêm khoảnh khắc bên cạnh Lan Ngọc

Hình ảnh chung của Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh tại sự kiện

Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh tham gia chung chương trình Chị đẹp mùa 1. Sau đó, cả hai cùng với Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh và Huyền Baby lập thành nhóm LUNAS, đi diễn và ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Ngoài LUNAS, Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh còn có hội bạn chung. Cả hai nhiều lần thể hiện sự thân thiết khi cùng đi du lịch, dự sinh nhật, tham dự show giải trí, thậm chí còn thường xuyên gọi nhau bằng những biệt danh gần gũi.

Chính vì vậy, những lời đồn đoán về việc Diệp Lâm Anh "phớt lờ" Lan Ngọc ở họp báo Running Man Vietnam được cho làm quá.