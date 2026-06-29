Nhan sắc nào rồi cũng tàn phai chỉ duy nhất 1 người là ngoại lệ: Góc nào cũng thần thánh, body không giọt mỡ thừa

Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã viral trên mạng xã hội khi khoe nhan sắc cực kỳ đỉnh cao tại một sự kiện mà cô tham dự. Trong những hình ảnh và video được các netizen chia sẻ, mỹ nhân Tân Cương trông xinh đẹp vô cùng bất chấp ánh đèn cực gắt. Cộng thêm body hoàn hảo không chút mỡ thừa, thần thái minh tinh cùng trang phục sự kiện sang trọng, tất cả tạo nên bữa tiệc thị giác hoàn hảo.

Visual hoàn mỹ như AI của Cổ Lực Na Trát đang viral trên mạng xã hội.

Dĩ nhiên, đã có rất nhiều người hâm mộ để lại những lời có cánh cho mỹ nhân sinh năm 1992. Có người nhận xét rằng Cổ Lực Na Trát sở hữu visual không kén góc chụp hay bất cứ layout nào cả, đúng là nữ thần ảnh gốc. Nhận xét này nhận được khoảng 100.000 lượt yêu thích, cho thấy rất nhiều người có chung quan điểm về nhan sấc của nữ diễn viên.

Về phần netizen Việt, họ cũng để lại rất nhiều bình luận khen ngợi mỹ nhân xứ Trung:

- Đẹp như AI luôn trời.

- Nét như tạc tượng vậy trời.

- Thần tiên tỷ tỷ bước ra từ trong tranh.

- Không có một vết nọng cằm huhu, chả bù cho mình tiêm botox 80 lần và 2 lần hút nọng.

- Sang từ cốt cách.

Cho những ai chưa biết, Cổ Lực Na Trát là ngôi sao nổi tiếng, được công nhận rộng rãi như một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu tại làng giải trí Trung Quốc. Cô bén duyên với diễn xuất bằng vai Tiểu Tuyết trong phim tiên hiệp Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân và ngay lập tức chinh phục vô số khán giả bằng vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ, đầy khí chất tiên nữ như thể trời sinh cho vai diễn này. Sau đó, cô liên tục có cơ hội đóng chính nhiều dự án từ cổ trang cho đến hiện đại như Sơn Hải Kinh - Truyền Thuyết Xích Ảnh, Truyền Thuyết Hồ Ly, Tiên Kiếm Vân Chi Phàm, Ninh Mông Sơ Thượng, Trạch Thiên Ký, Phong Khởi Nghê Thường, Phong Bạo Vũ, Thập Nhị Đàm...

Bất kể tạo hình nào, Cổ Lực Na Trát cũng có thể "ăn sạch không để lại vụn".

Nữ diễn viên từng nhận những tranh cãi về diễn xuất nhưng những năm gần đây, mọi thứ đã được cải thiện.

Ở các dự án phim từng tham gia, Cổ Lực Na Trát gần như không bao giờ gây thất vọng về phong độ nhan sắc. Visual của cô luôn lung linh bất chấp tạo hình, xứng danh một trong những nữ ngôi sao đẹp nhất Cbiz. Dẫu vậy, đáng tiếc là diễn xuất cô thể hiện lại không phải lúc nào cũng tốt, từng nhận không ít ý kiến trái chiều.

Dẫu vậy trong những dự án phim gần đây của cô, mọi thứ đã được cải thiện hơn. Cổ Lực Na Trát được khen ngợi khi đóng vai Mộc Xuân Đào trong phim điện ảnh Xuất Nhập Bình An phát hành năm 2024. Mộc Xuân Đào là một người phụ nữ nghèo đang mang thai. Chồng của cô vì bảo vệ vợ mà lỡ tay gây ra án mạng, chuẩn bị phải nhận án tử. Rõ ràng, vai diễn này rất khó khi yêu cầu rất cao ở khả năng biểu cảm nhưng Cổ Lực Na Trát đã làm tốt đến bất ngờ. Hồi năm ngoái, cô cũng gây chú ý khi vào vai đại tiểu thư mạnh mẽ Vinh Thiện Bảo trong phim ngôn tình Ngọc Minh Trà Cốt đóng cùng Hầu Minh Hạo.