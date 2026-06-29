Nam ca sĩ tỷ view đang hát bất ngờ ngã quỵ trên sân khấu giữa thời tiết nắng nóng, cả triệu fan lo sốt vó

Harry Styles đã vô tình bị sặc nước khi đang cố gắng thực hiện động tác "phun nước như cá voi" nổi tiếng của mình trong buổi biểu diễn tại sân vận động Wembley, London, Anh tối qua. Sự kết hợp giữa màn biểu diễn mạo hiểm và đợt nắng nóng gay gắt ở châu Âu đã khiến ngôi sao nhạc pop 32 tuổi ngã xuống sân khấu và cố gắng lấy lại hơi thở.

Video do người hâm mộ quay và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nam ca sĩ chộp lấy chai nước từ dưới sân khấu, uống một ngụm nhanh rồi nhổ ra ngay lập tức và nhanh chóng ngã xuống. Trong lúc nằm trên sân khấu vài giây, Harry Styles đã cố gắng nới lỏng cà vạt và đấm vào ngực vài lần cho dễ thở hơn.

Harry Styles ngã quỵ trên sân khấu trong concert. Clip: TikTok

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ngôi sao nhạc pop bật dậy và chạy khỏi sân khấu, vẫy tay chào khán giả khi ra ngoài. Cảnh tượng này đã khiến một số người hâm mộ lo lắng và bày tỏ phản ứng trên mạng: “Phải thừa nhận là khi xem livestream tôi đã sợ hãi trong vài giây", “Ôi không đời nào! Anh ấy đã thực sự rất vất vả”, “Sao không ai trong ekip nhận thấy anh ấy đang loay hoay với chiếc cà vạt? Thật tệ hại”...

Nhiều fan mong Harry Styles không gặp phải sự cố tương tự bởi anh sẽ còn 1 đêm diễn nữa ở sân vận động Wembley, London, Anh. Cả châu Âu đang chìm trong đợt nắng nóng cao điểm, khiến biểu diễn ngoài trời trở thành công việc tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Harry Styles uống và phun nước...

... sau đó ngã gục xuống sân khấu. Ảnh: TikTok

Anh cố nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn. Ảnh: TikTok

Harry Edward Styles sinh ngày 1/2/1994 tại Redditch, Worcestershire, Anh Quốc. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và biểu tượng thời trang nổi tiếng của Vương quốc Anh. Harry Styles sở hữu chất giọng tenor đặc trưng, phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop, rock, soft rock, folk và funk. Với chiều cao khoảng 1,83 m cùng phong cách thời trang phi giới tính, anh được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ mình.

Từ nhỏ, Harry đã bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Khi còn học trung học tại Holmes Chapel Comprehensive School, anh là ca sĩ chính của ban nhạc White Eskimo. Trước khi nổi tiếng, Harry từng làm bán thời gian tại một tiệm bánh địa phương. Năm 2010, ở tuổi 16, Harry tham gia chương trình tìm kiếm tài năng The X Factor UK với tư cách thí sinh solo. Dù không đủ điều kiện vào vòng sâu với tư cách cá nhân, ban giám khảo quyết định ghép anh cùng bốn thí sinh khác gồm Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson và Zayn Malik để thành lập nhóm nhạc One Direction.

Harry Styles là thành viên One Direction. Ảnh: X

Mặc dù chỉ đứng thứ ba chung cuộc, One Direction nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Trong giai đoạn 2011–2015, nhóm phát hành năm album phòng thu liên tiếp đều đạt thành tích thương mại ấn tượng, có nhiều bản hit như One Thing, Kiss You, Story Of My Life, Live While We Young, Night Changes, Perfect... One Direction bán được hơn 70 triệu bản thu trên toàn thế giới, trở thành một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất lịch sử.

Sau khi One Direction tạm ngừng hoạt động vào năm 2016, Harry Styles bắt đầu con đường nghệ sĩ solo. Anh là chủ nhân của nhiều bản hit tỷ view như Watermelon Sugar, Falling, As It Was, Sign of the Times... Watermelon Sugar giúp anh giành giải Grammy Awards đầu tiên cho hạng mục Trình diễn Pop Solo xuất sắc nhất. As It Was trở thành một trong những ca khúc thành công nhất thập niên 2020, đứng đầu bảng xếp hạng tại hàng chục quốc gia và lập nhiều kỷ lục phát trực tuyến.

Ảnh: X

Sự nghiệp solo của anh vô cùng thành công. Ảnh: X

Harry Styles cũng tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu Love On Tour kéo dài từ năm 2021 đến 2023 với hơn 160 buổi biểu diễn và doanh thu thuộc nhóm cao nhất lịch sử các tour diễn của nghệ sĩ solo. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Anh nhiều lần xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới và được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng sáng tác, biểu diễn trực tiếp cũng như sức ảnh hưởng đối với văn hóa đại chúng.

Trong nhiều năm, Harry Styles từng được truyền thông nhắc đến khi hẹn hò hoặc có tin đồn tình cảm với một số người nổi tiếng như Taylor Swift, Kendall Jenner và Olivia Wilde. Hiện tại, anh đã đính hôn với nữ diễn viên Zoe Kravitz.

Nam ca sĩ từng có mối tình ồn ào với Taylor Swift. Ảnh: X

Nguồn: Page Six