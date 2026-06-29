Hoá ra Việt Nam cũng có mỹ nhân đẹp chấn động thế gian, visual đi đến đâu mặt trời theo đến đó

Tối 28/6, Hoa hậu Tiểu Vy trở thành một trong những "cây nam châm" thu hút truyền thông trên thảm đỏ sự kiện khi xuất hiện với tạo hình lộng lẫy như công chúa. Người đẹp vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ gương mặt thanh tú, ngũ quan chuẩn tỷ lệ vàng cùng làn da trắng phát sáng dưới ánh đèn. Mái tóc búi gọn khoe trọn phần cổ cao thanh mảnh kết hợp layout makeup tông nude càng tôn lên khí chất sang trọng, yêu kiều. Từng khung hình của Tiểu Vy đều gây ấn tượng bởi visual rực rỡ, góc nghiêng hoàn hảo và thần thái nhẹ nhàng, khiến nhiều cư dân mạng ví von "cô đi đến đâu là mặt trời theo đến đó".

Tiểu Vy qua ống kính cam thường

Ngay sau khi những hình ảnh được lan truyền, không ít netizen nhanh chóng nhận ra bộ đầm Tiểu Vy diện cũng chính là thiết kế từng được Châu Dã mặc khi tham dự Liên hoan phim Cannes 2026 hồi tháng trước. Đây là mẫu váy couture thuộc BST Xuân Hè 2026 của NTK Phan Huy, từng được giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang Paris. Thiết kế mang phom váy dạ hội cổ điển với tông xám nhạt, kết hợp corset và chân váy nhiều lớp. Điểm đặc biệt nằm ở việc Phan Huy khéo léo lồng ghép tinh thần áo dài Việt Nam lên phom dáng haute couture phương Tây.

Đặt lên bàn cân, pha đụng hàng giữa Tiểu Vy và Châu Dã lập tức tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi. Nếu Châu Dã ghi dấu với vẻ đẹp mong manh tựa thiên nga trắng giữa trời Âu, thì Tiểu Vy lại được nhận xét mang đến thần thái sang trọng, đài các và có phần lộng lẫy hơn nhờ tỷ lệ cơ thể tuyệt vời cùng khí chất của một hoa hậu. Trên nhiều diễn đàn, không ít bình luận thẳng thắn cho rằng Tiểu Vy đã có màn "lấn lướt" mỹ nhân Cbiz trong cùng một thiết kế.

Điều đáng chú ý là Châu Dã vốn được cộng đồng mạng Trung Quốc xếp hạng nằm trong 4 mỹ nhân đẹp chấn động thế gian trong showbiz Hoa ngữ. Vì thế, netizen tự tin cho rằng Việt Nam cũng không kém cạnh nước bạn khi đã tìm ra một mỹ nhân đẹp chấn động thế gian khác là Tiểu Vy.

Một số bình luận của netizen: - Nhìn một phát là biết ngay đây là váy mà Châu Dã mặc ở Cannes vừa rồi. - Theo tui thấy Tiểu Vy nhỉnh hơn Châu Dã. - Châu Dã mong manh, nhẹ nhàng như thiên nga còn Tiểu Vy chuẩn Hoa hậu luôn. - Thế Tiểu Vy cũng đẹp chấn động thế gian rồi. - Trời ơi, cô như phát sáng vậy, loá mắt luôn.

Năm 2026 đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Tiểu Vy hậu thành công của Bộ Tứ Báo Thủ, với vai nữ chính trong bộ phim Ốc Mượn Hồn. Ốc Mượn Hồn là tác phẩm điện ảnh tâm lý - huyền bí do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, lấy cảm hứng từ ý niệm "đổi xác, đổi số phận" nhưng được kể theo hướng pha trộn giữa yếu tố tâm lý, giật gân và tình cảm. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Lương Gia Huy, Nguyễn Văn Chung...

Ốc Mượn Hồn xoay quanh mối quan hệ chồng chéo giữa Quân (Quốc Trường), Ngọc (Trần Tiểu Vy), An (Yên Đan) và Diễm Quỳnh (Anh Phạm). Biến cố bắt đầu khi An gặp nạn trong một vụ tai nạn trên biển và được cho là đã qua đời. Tuy nhiên, sau tai nạn, linh hồn của An bất ngờ quay trở lại và nhập vào thân xác của Ngọc, khiến cô gái này dần đánh mất quyền kiểm soát bản thân.

Sự xuất hiện của "An trong thân xác Ngọc" kéo theo hàng loạt bí mật bị chôn giấu dần được phơi bày. Quân, người chồng tưởng như đau khổ vì mất vợ, hóa ra lại che giấu nhiều góc khuất trong hôn nhân, đồng thời vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với Diễm Quỳnh Trong hành trình tìm lại sự thật về cái chết của mình, An từng bước lật mở những âm mưu, sự phản bội và tham vọng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của những người thân cận, tạo nên chuỗi cú "twist" liên tiếp xuyên suốt bộ phim.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau khi ra mắt, Ốc Mượn Hồn vẫn tạo được sức hút nhất định tại phòng vé. Theo số liệu của Box Office Vietnam, sau tuần đầu công chiếu, phim thu gần 8 tỷ đồng. Những ngày sau đó, doanh thu tiếp tục tăng và lần lượt vượt mốc 10 tỷ đồng. Đến khi kết thúc hành trình ngoài rạp, tác phẩm khép lại với tổng doanh thu khoảng 15,6 tỷ đồng. So với mặt bằng chung của phim Việt trong mùa hè 2026, đây là con số chưa đạt kỳ vọng, song vẫn cho thấy bộ phim tìm được tệp khán giả yêu thích dòng tâm lý - huyền bí.