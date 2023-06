Nhan sắc Kim Tae Hee ở phim đầu tay "gây sốt" trở lại, đẹp thế nào mà được tuyển thẳng ngay trên đường?

Việc nhiều ngôi sao Hàn Quốc "bén duyên" với làng giải trí, thậm chí đổi đời nhờ hình thức tuyển dụng trên đường đi không hề hiếm thấy. Thế nhưng trên màn ảnh, có một nữ diễn viên hạng A cứ hễ ra đường là được các ekip tuyển dụng tìm đến, mời làm diễn viên như cơm bữa.

Trên chương trình phỏng vấn nổi tiếng MMTG của đài KBS, MC JaeJae đã chia sẻ lần anh phỏng vấn nữ diễn viên xinh đẹp Kim Tae Hee. Tại đó, anh bật mí về việc từng hỏi về việc Kim Tae Hee có hay nhận được những lời tuyển dụng ngay ngoài đường hay không. Đáp lại nam MC, Kim Tae Hee gây bất ngờ khi khẳng định lần nào ra đường cô cũng nhận được lời mời "dấn thân" vào showbiz.

Nghe lời câu trả lời của mình sau nhiều năm, Kim Tae Hee bật cười trong ngại ngùng, thế nhưng đồng thời khẳng định bản thân không nói quá. "Không nhưng mà tôi không nói quá chút nào đâu", bà xã Bi Rain phản hồi và tiết lộ cô có vai diễn đầu tay cũng thông qua hình thức tuyển chọn trên đường.

Kim Tae Hee khẳng định cứ ra đường là nhận được lời mời casting

Lúc này, nhiều hình ảnh của Kim Tae Hee trong bộ phim đầu tay của cô mang tên Last Present - Món Quà Cuối Cùng. Trong phim, cô thủ vai nữ chính Jung Yeon lúc nhỏ (vai trưởng thành do Lee Young Ae đảm nhận). Nhan sắc thanh thuần, đúng chuẩn "tình đầu" của Kim Tae Hee ở tuổi đôi mươi giờ đây khiến khán giả vô cùng xuýt xoa.

Kim Tae Hee ở vai diễn đầu tay

Mặt khác, Kim Tae Hee cũng thẳng thắn chia sẻ về cơ duyên đưa cô vào ngành giải trí. Nữ diễn viên 8X cho biết: "Tôi gặp một người phụ nữ ở ga tàu, và cô ấy đã đưa tôi mộ tấm danh thiếp. Trên đó đề thông tin của một công ty truyền thông khá nổi tiếng. Vì thế tôi nghĩ bản thân có thể tin người này, và sau đó đã liên hệ cô ấy. Sau đó tôi gặp quản lý và bắt đầu từ đó".

Hình anh thời trẻ khác của Kim Tae Hee

Hiện tại sau hơn 20 năm trong nghề, Kim Tae Hee đã trở thành một trong những "tượng đài nhan sắc" của màn ảnh Hàn Quốc bên cạnh Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun... Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất làng phim với dự án Khu Vườn Dối Trá (Lies Hidden In My Garden), trong có cô hợp tác cùng "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon. Kim Tae hee thủ vai Joo Ran - một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn bên người chồng bác sĩ giàu có, cho đến một ngày cô phát hiện bí mật đáng sợ ngoài sân vườn nhà mình.

Nguồn: Koreaboo