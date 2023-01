Nhan sắc của 'Ảnh hậu Cannes' Jeon Do Yeon qua các thời kỳ

Giai đoạn đầu sự nghiệp

Jeon Do Yeon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1990 khi mới 17 tuổi. Đó là vai phụ trong bộ phim Our paradise do "Dr. Romantic" Han Seok Kyu cùng cố diễn viên Choi Jin Shil đóng chính.

Đến năm 1995, Jeon Do Yeon lần đầu tiên được đảm nhận vai diễn thuộc tuyến chính trong một bộ phim truyền hình, và đó là tác phẩm Love is blue. 2 năm sau, Jeon Do Yeon lấn sân sang màn ảnh rộng với dự án The contract. Đáng chú ý, cô đã lại một lần nữa hợp tác cùng ngôi sao gạo cội Han Seok Kyu.

Jeon Do Yeon trong phim The contract - nguồn: Myung Films

Giai đoạn diễn xuất của Jeon Do Yeon bước vào độ chín

Năm 1999, Jeon Do Yeon tham gia đóng phim The harmonium in my memory (Chiếc kèn harmonium trong trí nhớ của tôi). Đây có thể nói là một trong những tác phẩm hay nhất sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên 49 tuổi vào vai cô nữ sinh Yun Hong Yeon, người đã phải lòng thầy giáo Kang Su Ha (Lee Byung Hun). Tuy nhiên, sự chú ý của Kang Su Ha lại dành cho một cô gái khác.

Có thể nói, đây là thời điểm mà diễn xuất và tài năng của Jeon Do Yeon đều đã bước vào độ chín. Minh chứng cho điều này là việc nhờ vai Yun Hong Yeon, cô đã được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Rồng Xanh năm 1999 và giải thưởng Chuông Vàng năm 2000.

Jeon Do Yeon trong bộ phim The harmonium in my memory - nguồn: IMDb

Cũng trong năm này, Jeon Do Yeon còn tạo được tiếng vang lớn với bộ phim 18+ Happy end (Đoạn kết hạnh phúc). Trong phim, cô vào vai một người phụ nữ lăng loàn. Jeon Do Yeon có rất nhiều cảnh quay "thiêu đốt màn hình" khi không ngại "cởi tất". Các khán giả xem phim đã cảm thấy phẫn nộ với nhân vật, và chính điều đó đã nói lên tài năng của Jeon Do Yeon.

Năm 2003, Jeon Do Yeon một lần nữa làm người xem phải bỏng mắt. Cô hóa thân thành một góa phụ trong phim Untold scandal (Nỗi ô nhục của nhà họ Cho) và có những "cảnh nóng" với tài tử Nấc thang lên thiên đường Bae Yong Joon. Tác phẩm do đạo diễn Lee Jae Yong cầm trịch đã phá đảo phòng vé và cũng từ đây, người ta gọi Jeon Do Yeon với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng".

Jeon Do Yeon trong phim Happy end (1999) - nguồn: Myung Films

Jeon Do Yeon trong phim Nỗi ô nhục của nhà họ Cho - nguồn: CJ Entertainment

Đỉnh cao sự nghiệp năm 2007

Ngoài Happy end và Untold scandal, Jeon Do Yeon còn khẳng định ngôi vị "nữ hoàng cảnh nóng" của mình với bộ phim The housemaid (Cô hầu gái) phát hành năm 2010. Tuy nhiên thời điểm này, người ta không còn gọi Jeon Do Yeon bằng biệt danh nói trên. Thay vào đó, cô được nhắc đến một cách trang trọng với danh xưng "Ảnh hậu Cannes".

Jeon Do Yeon ở độ tuổi 30 trong phim The housemaid - nguồn: Sidus FNH

2007 là năm huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Jeon Do Yeon. Nhờ bộ phim Secret sunshine (Bí mật ánh dương) đóng cùng nam tài tử Song Kang Ho, cô đã được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đáng nói hơn, cô chính là nữ diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc có vinh dự nhận giải thưởng danh giá này.

Diễn xuất đỉnh cao của Jeon Do Yeon trong Secret sunshine giúp cô được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2007. Thời điểm này, cô mới bước sang tuổi 34 mà thôi - nguồn: CJ Entertainment

Đây là một bộ phim cực kỳ đáng xem kể về Lee Shin Ae, người phụ nữ chẳng những mất chồng mà còn mất con sau một vụ bắt cóc. Bi kịch ập đến khiến Lee Shin Ae sụp đổ và qua diễn xuất của Jeon Do Yeon, khán giả xem phim không thể kìm nổi những giọt nước mắt trước sự tuyệt vọng nhân vật phải đối mặt. May mắn là ở thời điểm đen tối nhất cuộc đời, Lee Shin Ae vẫn luôn Kim Jong Chan (Song Kang Ho) ở bên.

Tiếp tục duy trì vị thế của một ngôi sao hàng đầu

Với đẳng cấp của mình, Jeon Do Yeon vẫn luôn duy trì phong độ một cách vững vàng. Sau đỉnh cao năm 2007, cô tiếp tục có những tác phẩm đáng chú ý ở cả địa hạt điện ảnh lẫn địa hạt truyền hình.

Jeon Do Yeon trong các phim Way back home (2013), The shameless (2015) và Người vợ tốt (2016) - nguồn: IMDb

Chúng ta có thể kể tới một số tác phẩm như Way back home (Đường về nhà), The shameless (Vô cảm), Beasts clawing at straws (Chó săn tiền), Birthday (Sinh nhật) và siêu phẩm truyền hình The good wife (Người vợ tốt).

Năm 2021, Jeon Do Yeon có một nốt trầm trong sự nghiệp khi tác phẩm Lost (Lạc lối) không nhận được quá nhiều sự đón nhận. Dẫu vậy thời điểm hiện tại, cô lại đang được tận hưởng những ngày vui khi bộ phim truyền hình Crash course in romance (Khóa học yêu cấp tốc) hiện đạt thành tích ấn tượng: Rating gần 11% ở tập 6 với 2.660 triệu người xem.

Jeon Do Yeon trong phim Beasts clawing at straws - nguồn: Megabox Plus M

Jeon Do Yeon ở phim Khóa học yêu cấp tốc - nguồn: tvN

Đón xem phim Khóa học yêu cấp tốc do Jeon Do Yeon đóng chính vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix.