Khán giả nhận xét gì về phim mới của Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho?

Cuối tuần qua, bộ phim Khóa học yêu cấp tốc (Crash course in romance) đã phát sóng 2 tập đầu tiên. Được biết, dự án này có sự góp mặt của "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon và ngôi sao Người thầy y đức (Hospital playlist) Jung Kyung Ho.

Nội dung phim kể về cuộc sống của cựu vận động viên ném bóng quốc gia tên Nam Haeng Seon. Sau khi giã từ sự nghiệp, cô trở thành chủ một cửa hàng ăn. Nam Haeng Seon có một cô con gái đang ở độ tuổi đi học là Nam Hae Yi (Roh Yoon Seo).

Vì muốn con đạt thành tích cao trong thi cử, Nam Haeng Seon đã tìm đến thầy giáo luyện thi nổi danh Choi Chi Yeol. Tuy nhiên, cô không biết rằng đây lại chính là điểm khởi đầu cho mối quan hệ lãng mạn của hai người.

Jeon Do Yeon rạng rỡ trong phim mới - nguồn: tvN

Cư dân mạng nhận xét gì?

Trên mạng xã hội, đã có những lời nhận xét tích cực được dành cho bộ phim: