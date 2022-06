Nhận định xu thế thời tiết nửa cuối tháng 6, nửa đầu tháng 7 trên cả nước

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, hiện tại hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina và nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,90C.

Dao động MJO trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo ít tác động đến thời tiết khu vực phía Nam nước ta. Trong thời kỳ dự báo nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra nhiều hơn so với tháng 5/2022. Trong khi đó xác suất xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông trong thời kỳ dự báo là không cao.

Dự báo thời tiết trong giai đoạn từ ngày 1-20/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m nên các tỉnh Bắc Bộ liên tục có mưa dông diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Từ ngày 18-19/6 mưa có xu hướng giảm tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Đồng Bằng và Trung du.

Tổng lượng mưa 10 ngày tới trong khoảng từ 100-180mm tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ trong khoảng từ 200-300mm. Tại các tỉnh Trung Bộ nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra diện rộng, tuy nhiên cường độ không quá gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác vào chiều tối.

Tổng lượng mưa cả thời kỳ tại khu vực Tây Bắc Bộ cao hơn 15-30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác thấp hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN, các khu vực khác cao hơn khoảng 0,5 độ C.