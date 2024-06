Vào lúc 2h chiều ngày 23/06, mình cùng ekip có 1 buổi thử đồ cho nhãn hàng tại 1 studio có tiếng tại Quận 3. Trước khi mình đến, phía team sản xuất đã kiểm tra các phòng có thể dùng để thay đồ, vì studio có rất nhiều camera, nên phòng WC được chọn là nơi kín đáo và an toàn nhất. Đây cũng là 1 studio mình hợp tác cùng nhiều lần trước đó nên cũng khá yên tâm.

Khi vào WC, phía bên team mình có kiểm tra phần tường, gương (những nơi hay có camera mà mình được biết trước đó) và không thấy có gì bất thường, nên bắt đầu việc thay đồ.

Sau khoảng 30p thay đồ trong phòng, mình mới vô tình nhìn về phía cây sắt trong góc toilet và thấy có 1 vật thể hình tròn màu đen lấp ló dưới 1 chiếc khăn trắng. Khi đến gần, mình phát hiện vật thể nhìn giống mặt đồng hồ đo nước, mình rút chiếc khăn ra mới thấy rõ đó là 1 chiếc đồng hồ cơ, mình còn nghĩ ai đó để quên…. Nhưng khi cầm vào, đồng hồ rất nóng phía mặt sau và liên tục nhấp nháy đèn khi bấm nút. Mình thấy có điều không lành, thật sự mình run bần bật chân tay vì bất an. Team mình tìm kiếm trên mạng, search "đồng hồ giả camera quay lén" thì lập tức chính mẫu sản phẩm này hiện ra.

Đến lúc này mình đơ cứng, team đã cố gắng trấn an mình, kiểm tra thì thấy đồng hồ này dùng bằng pin và phải cắm dây mới có thể lấy file, chứ không thể xem hoặc phát trực tiếp trên máy (mình chỉ biết cầu nguyện rằng thật sự không thể xem ở đâu khác).

Ngay sau đó, team mình phối hợp cùng chủ studio để tiến hành check camera an ninh thì thấy: Bạn nam tên N.T.H là người đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong camera an ninh trước khi ekip tới, bạn ra vào nhà wc nữ nhiều lần, mỗi lần ở trong đó 3-5 phút. Được biết, N.T.H là nhân sự team sản xuất, ngày hôm đó chịu trách nhiệm có mặt trước để mở cửa studio và set up buổi thử đồ. Lúc này cả ekip đã bắt đầu nghi ngờ…

Để xác định chính xác người đặt camera giấu kín, team mình đã đi tìm mua thiết bị kết nối với "đồng hồ camera" để chiết xuất hình ảnh. Trong khoảng thời gian đó, bạn N.T.H đã lộ rõ những biểu hiện bồn chồn, bất an. Khi đã đầy đủ thiết bị, team tiến hành chiết xuất video hình ảnh trong camera giấu kín thì thấy những tình tiết sau:

- Người set camera là nam, mặc áo phông tay cầm điện ốp màu nâu, mang kính mắt, cố tình né góc quay không để lộ mặt trong camera (hoàn toàn trùng khớp với giao diện bạn N.T.H chiều hôm đó.) Người này đã ra vào WC nữ khoảng 4-5 lần để tắt bật và điều chỉnh góc quay của camera.

- Các khoảng thời gian bấm tắt, bật trong "đồng hồ camera" hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian ra vào wc nữ của bạn N.T.H được ghi lại trên camera an ninh.

Khi thấy những hình ảnh nhạy cảm của cơ thể mình trong lúc thay đồ được ghi lại CỰC KÌ rõ nét, Châu thật sự bàng hoàng không nói nên lời.

Đến giờ mình vẫn không thể tưởng tượng nếu mình không phát hiện kịp thời thì những hình ảnh này sẽ bị sử dụng thế nào??? Mình sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, hậu quả sẽ đến đâu.. thật sự QUÁ ĐÁNG SỢ!

Sau khi đấu tranh tự trấn an bản thân, Châu đã lấy hết dũng khí và chọn đối mặt chất vấn với N.T.H.

Ban đầu, N.T.H hoàn toàn chối bỏ hành vi đặt camera và đưa ra nhiều lý do vô lý để biện minh. Châu vừa phẫn nộ, vừa hoang mang tột độ, không biết rằng những video này đã được sao lưu và phát tán ở đâu chưa? Bạn làm điều này một mình hay có đồng phạm, tổ chức nào đứng sau nữa? Vì đây là 1 studio có tiếng, đã từng hợp tác với rất nhiều các nhãn hàng lớn, các nghệ sĩ celeb nên liệu có khả năng bạn đã làm chuyện này với bao nhiêu nạn nhân khác rồi? Châu đã cố gắng giữ bình tĩnh để trao đổi và thuyết phục, mong bạn nói ra sự thật.

Cuối cùng, khi tất cả các tình tiết được xâu chuỗi lại cùng những bằng chứng rõ ràng, N.T.H đã không thể chối cãi và thừa nhận mình chính là người đã LẮP ĐẶT CAMERA QUAY LÉN TRONG NHÀ VỆ SINH NỮ.

Đến lúc này dù đã biết thủ phạm là ai, mình vẫn còn sửng sốt và chưa dám chưa tin vào những gì mình đã trải qua.

Sau đó, phía đại diện studio và team Châu đã trình báo N.T.H lên Công An phường gần nhất.

Sau sự việc này, Châu muốn cảnh báo đến các anh chị em hoạt động trong giới nghệ thuật, và các bạn nữ nói chung, hãy luôn đề cao cảnh giác. Các thiết bị camera quay lén hiện nay đang bán tràn lan trên thị trường với rất nhiều hình dạng, chức năng khác nhau và vô cùng tinh vi, có thể đặt để ở bất kì đâu. Bản thân Châu cũng đã sử dụng thiết bị dò máy camera giấu kín để kiểm tra, nhưng ví dụ như trong trường hợp này là hoàn toàn không phát hiện ra được. Đã từng có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra bắt nguồn từ những hành vi vô nhân đạo thế này. Xin mọi người đừng tiếp tay và cùng nhau ngăn chặn, không để những sự việc tương tự xảy ra nữa.

Châu muốn cám ơn các anh chị và những người đã sát cánh cùng Châu trong quá trình xử lý vụ việc này. Hiện tại, team Châu vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Mong rằng sẽ không có thêm một ai phải ở trong tình huống như Châu nữa.