Vào rạng sáng 25/6, Châu Bùi đăng tải bài viết cho biết bản thân là nạn nhân đã bị quay lén tại một studio trong quá trình làm việc khiến cả mạng xã hội xôn xao. Vụ việc này nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt, hiện vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Cách đây ít phút, người mẫu sinh năm 1997 đã có động thái mới trên trang cá nhân. Châu Bùi chia sẻ lại story của một người trong ekip chụp cô từ phía sau. Giữa lúc xôn xao vụ việc bị đồng hồ camera quay lén trong nhà vệ sinh studio, Châu Bùi vẫn đang chăm chỉ làm việc, thực hiện dự án theo lịch trình.

Trong bức hình, người này còn tiết lộ tình trạng hiện tại của Châu Bùi: "Có mặt tại set từ sớm, hoàn thành gần xong set quay hôm nay, chuẩn bị ra sân bay đi công tác tiếp. Thank you for always sending us energy (Tạm dịch: Cảm ơn bạn vì luôn luôn truyền năng lượng cho chúng tôi)". Dù sự việc đã gây ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ tinh thần, tâm lý nhưng Châu Bùi vẫn làm việc một cách chuyên nghiệp, giữ năng lượng tích cực để mọi người xung quanh có thể làm tốt công việc.

Châu Bùi có mặt ở set quay từ sớm, vẫn thực hiện các công việc giữa lúc vụ việc bị quay lén trong nhà vệ sinh studio đang gây xôn xao

Châu Bùi chia sẻ bài viết cho biết mình là nạn nhân đã bị quay lén tại một studio ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 25/6

Hiện tại, bài viết của Châu Bùi đã thu hút 160k lượt bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội

Châu Bùi cho biết bàng hoàng không nói nên lời khi trực tiếp xem trích xuất từ đồng hồ quay lén: "Khi thấy những hình ảnh nhạy cảm của cơ thể mình trong lúc thay đồ được ghi lại cực kỳ rõ nét, Châu thật sự bàng hoàng không nói nên lời. Đến giờ mình vẫn không thể tưởng tượng nếu mình không phát hiện kịp thời thì những hình ảnh này sẽ bị sử dụng thế nào? Mình sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, hậu quả sẽ đến đâu, thật sự quá đáng sợ".

Người mẫu 9x đã phát hiện một thiết bị quay lén được "nguỵ trang" bên trong nhà vệ sinh

Giữa lúc vụ việc gây xôn xao, chúng tôi đã ngay lập tức có cuộc phỏng vấn nóng với Châu Bùi. Cô cho hay: "Khi vụ việc xảy ra, Châu nghĩ rằng không ai là không bàng hoàng trước hành vi này. Đến giờ mình vẫn không thể lường trước được hậu quả của sự việc nếu mình không phát hiện kịp thời trước khi những hình ảnh này bị phát tán. Nhưng trên hết Châu đang cần bình tĩnh để truyền tải chính xác, chia sẻ vụ việc một cách khách quan để cảnh báo đến các anh chị nghệ sĩ nói riêng và các bạn nữ nói chung, nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật tương tự có thể xảy ra".

Châu Bùi mong muốn những sự việc như thế này sẽ bị bài trừ và lên án mạnh mẽ: "Ngày có càng nhiều vụ việc quay lén hoặc rò rỉ hình ảnh cá nhân nhạy cảm trên các mạng xã hội, internet là thực trạng đáng báo động. Đã từng có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra bắt nguồn từ những hành vi như vậy. Châu rất hy vọng những hành vi như vậy sẽ bị lên án mạnh mẽ, được ngăn chặn kịp thời, để không có những sự việc tương tự xảy ra nữa".

Châu Bùi cho biết mục đích lên tiếng để cảnh báo tới các nghệ sĩ, các bạn nữ và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Châu Bùi đã gặp trực tiếp người đặt camera quay lén để đối chất. Công an quận 3 (TP.HCM) đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Châu Bùi khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng, để không ai trở thành nạn nhân tiếp theo. Hiện tại, phía studio nơi xảy ra sự việc này đã đăng bài lên tiếng thừa nhận sai phạm và xin lỗi.

Trước Châu Bùi, đã có rất nhiều trường hợp khốn đốn vì bị quay lén. Tại Hàn Quốc, trong 2 năm 2017 - 2019 đã có ít nhất 11.200 trường hợp phát hiện camera quay lén được thông báo cho cảnh sát, và con số dường như không chỉ có như vậy. Chúng thường được đặt trong phòng thay đồ, toilet công cộng, khách sạn...



Công an quận 3 (TPHCM) cho biết đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh