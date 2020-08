Nhận 18 triệu, 3 thanh niên ném bom xăng cháy shop quần áo khiến chủ cửa hàng bỏng nặng

Ngày 11/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo gồm Trần Ngọc Hòa (SN 1989), Thái Bá Tình (SN 1991) và Cao Hùng (SN 1990) cùng trú tại xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm.



Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, do có người thuê đe dọa chị Đinh Thị Hồng (SN 1984, trú tại xóm 13, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An) nên Hòa đã chuẩn bị các dụng cụ gồm 2 túi quần áo cũ, 2 can xăng và 2 bình gas mini để thực hiện ý đồ.

Cửa hàng quần áo, nhà ở và nhiều tài sản khác của chị Hồng bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 29/6/2019, Hòa gọi điện rủ Tình đi đốt quán bán quần áo của chị Hồng. Trước đó Hòa và Tình từng đến đe dọa chị Hồng nên Tình đồng ý.

Khoảng 0h ngày 30/6/2019, cả 2 đến trước quán của chị Hồng rồi tẩm xăng đổ đốt đống quần áo khiến lửa bùng lên mạnh.

Phát hiện quán bị đốt bên ngoài, chị Hồng cùng người dân dập lửa. Lần này, quán chị Hồng bị cháy 1 camera, hư hỏng 2 cánh cửa kính, 2 bóng đèn.

Chị Hồng bị bỏng, thương tích 15%.

Sau lần gây án thứ nhất, người thuê phát hiện vụ cháy không thiệt hại lớn nên chưa vừa lòng. Người này sau đó tiếp tục thuê Hòa đốt quán chị Hồng với mức độ lớn hơn.

Khoảng 17 giờ ngày 19/7/2019, Hòa gọi cho Cao Hùng rủ đi đốt quán. Khi đi Hòa không nói rõ lý do nên Hùng đồng ý đi cùng. Khi đi, Hòa mang theo 1 can 5 lít chứa khoảng 2,5 lít xăng, 4 bình gas mini được dán xung quanh can xăng và được buộc bằng 1 đoạn dây dù.

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Hòa châm lửa rồi ném bom xăng thẳng vào quán của chị Hồng. Đúng lúc này chị Hồng bước ra và bị bom xăng trúng vào người.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Vụ việc đã khiến chị Hồng bị bỏng nặng, toàn bộ cửa hàng quần áo, nhà ở cùng nhiều tài sản gồm tiền mặt, vật dụng, quần áo, hàng hóa và 2 xe máy đã bị đám cháy thiêu rụi hoàn toàn.

Sau vụ việc, chị Hồng được người dân dập lửa và đưa đi vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Chị Hồng sau đó được đưa đi giám định thương tật với tỷ lệ 15%.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra làm rõ. Biết không thể trốn thoát nên ngày 19/9, Thái Bá Tình đã đến Công an huyện Nghi Lộc xin đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Ngày 25/9, Trần Ngọc Hòa đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Cao Hùng sau đó cũng đến Công an huyện Nghi Lộc xin đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

Công an còng tay, dẫn bị cáo Hòa.

Tại công an, Hòa khai được 1 người phụ nữ tên Hoàng thuê đe dọa, đốt quán của chị Hồng. Hòa không biết họ tên, địa chỉ của người thuê mình chỉ biết người này đang ở Đài Loan, Trung Quốc.

Sau khi gây án, thông qua người phụ nữ tên Nguyễn Thị Phượng (SN 1978, trú xóm 1, xã Nghi Hoa, Nghi Lộc), Hòa đã được trả công số tiền 18 triệu đồng.

Do chưa đủ cơ sở để điều tra mở rộng đối với hành vi của người phụ nữ tên Hoàng nên công an tạm thời chưa điều tra mở rộng.

Tại phiên tòa hôm qua, 3 bị cáo thừa nhận và kể lại rành mạch vụ việc từ việc lên kế hoạch, chuẩn bị quần áo cũ, bom xăng để đốt quán chị Hồng. Cả 3 khai đã từng đến quán đe dọa chị Hồng, đổ xăng đốt trước quán và lần thứ 3 là ném bom xăng vào gây cháy quán. Số tiền thù lao trong việc đốt quán Hòa chia cho 2 người còn lại tiêu xài cá nhân.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Ngọc Hòa 12 năm tù, yêu cầu bồi thường số tiền 606 triệu đồng do thiệt hại về sức khỏe và tài sản của chị Hồng và những người liên quan. Bị cáo Thái Bá Tình bị phạt 8 tháng tù, yêu cầu bồi thường 2,5 triệu đồng. Riêng Cao Hùng bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.