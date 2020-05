Một nhóm người ném "bom xăng" rồi ngăn không cho người dân chữa cháy, hai đứa trẻ bị bỏng nặng

Video ném "bom xăng" gây xôn xao dư luận (chị N.T.T.H cung cấp).

Theo đó, một nhóm người đi xe máy đến trước nhà dân rồi xảy ra xô xát với những người ở đó. Bất ngờ nhóm người này ném "bom xăng", lửa bùng lên khiến cho những người ở đây hoảng loạn.

Chưa dừng lại, nhóm người manh động tiếp tục ném "bom xăng" vào một ngôi nhà, gây cháy và náo loạn cả khu vực. Khi nhiều người dân chạy lại định can ngăn và dập lửa nhưng bị nhóm này ngăn chặn, không cho đến gần.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 40 ngày 18/5, tại dãy trọ Hương Lan, ở địa chỉ C9/22 trên đường N5 (thuộc Khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương).

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: N.X.P)

Chị H cho biết chỉ đến khi T cùng đồng bọn dời đi, những người trong dãy nhà trọ dập lửa và đưa các nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Riêng 2 cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu tại Khoa Bỏng, trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Nạn nhân 9 tuổi đang nằm điều trị ở Khoa Bỏng, BV Nhi Đồng 2 (Ảnh: N.X.P)

Nạn nhân 3 tuổi đang bị bỏng rất nặng vùng mặt (Ảnh: N.X.P)

Trao đổi với PV, Công an TP.Thuận An cho biết đã chuyển hồ sơ cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

Sáng 27/5, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy bắt những nghi can liên quan còn lại.