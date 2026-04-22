Nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng Divo Tùng Dương và "em bé chất" Xệ Xệ kết nối 3 thế hệ trong MV mới

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), dự án âm nhạc đặc biệt MV "Có Bác trong tim" đã chính thức phát hành vào ngày 22/4. Đây là một sản phẩm đầy tâm huyết của "em bé chất" Xệ Xệ, với sự góp mặt của Divo Tùng Dương và đặc biệt là người nhạc sĩ lão thành Phạm Tuyên.

Lấy cảm hứng từ ca khúc bất hủ "Như có Bác trong ngày đại thắng" (sáng tác tháng 4/1975), dự án lần này mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Dưới bàn tay của Giám đốc âm nhạc Cao Thanh Thảo My, ca khúc được phối khí theo phong cách Trap/Hiphop sôi động nhưng vẫn giữ được sự trang trọng nhờ kết hợp các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn tranh.

Khác với lối kể chuyện hoài niệm thường thấy, MV tập trung vào tinh thần năng động, tích cực của thế hệ trẻ. Những hình ảnh lịch sử được lồng ghép tinh tế, khẳng định hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện hữu trong đời sống tinh thần của người Việt hôm nay.

Sức hút cốt lõi của “Có Bác trong tim” nằm ở sự giao thoa đầy cảm xúc giữa ba lát cắt thời gian, được đại diện bởi ba gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu. Ở đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên xuất hiện như một "chứng nhân lịch sử", đại diện cho ký ức và cội nguồn dân tộc; hình ảnh ông bình dị trong MV cùng khoảnh khắc ký tặng bản phổ nhạc cho bé Xệ Xệ đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ cho sự trao truyền di sản.

Tiếp nối dòng chảy đó là ca sĩ Tùng Dương tiếng nói của hiện tại với nội lực và chiều sâu trải nghiệm, đóng vai trò dẫn dắt và thổi bùng tinh thần tự hào dân tộc mãnh liệt.

Cuối cùng, bé Xệ Xệ chính là hiện thân của tương lai với nguồn năng lượng trong trẻo, hồn nhiên, minh chứng rằng tình yêu quê hương vẫn luôn được nuôi dưỡng và chảy trôi bất tận trong trái tim các thế hệ mầm non. Sự hội ngộ này không chỉ tạo nên một tác phẩm âm nhạc mà còn là một "gạch nối" tâm hồn, khẳng định sức sống trường tồn của những giá trị tinh thần Việt qua dòng chảy thời gian.

MV được dàn dựng lấy cảm xúc làm trung tâm, với bối cảnh quay tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam và nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc, nụ cười hiền hậu của vị nhạc sĩ già cùng ánh mắt rạng rỡ của Tùng Dương và bé Xệ Xệ hòa quyện, làm nổi bật thông điệp về sự tri ân và tiếp nối.

Chia sẻ về dự án, chị Hồng Tuyến (con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên) cho biết: "Việc một ca khúc đã 51 năm tuổi được thể hiện qua giọng hát thiếu nhi và bản phối hiện đại khiến tác giả rất hạnh phúc. Nó cho thấy sức sống trường tồn của âm nhạc trong bối cảnh mới."

Với thông điệp nhân văn và tinh thần dân tộc sâu sắc, "Có Bác trong tim" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự kế thừa và lòng biết ơn trong dòng chảy bất tận của thời gian.



