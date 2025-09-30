Ca sĩ Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh miền Trung bị bão Bualoi tàn phá

Ngày 30/9, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh cùng nhóm bạn thân thiết đã quyên góp số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa – những địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão Bualoi (bão số 10).

Ngay từ khi bão Bualoi đổ bộ, nam ca sĩ liên tục theo dõi diễn biến và không khỏi xót xa trước cảnh bà con miền Trung oằn mình chống chọi với mưa bão, lũ quét và sạt lở. “Những hình ảnh về sự mất mát, tang thương khiến tôi và bạn bè không thể ngồi yên. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, tôi ý thức mình có trách nhiệm phải góp phần chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng bão lũ”, Tùng Dương chia sẻ.

Với tinh thần đó, chỉ trong buổi sáng 30/9, anh và nhóm bạn đã chung tay quyên góp 1 tỷ đồng. Ngay trong chiều cùng ngày, Tùng Dương đã liên lạc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Quảng Trị và Nghệ An để chuyển trước 500 triệu đồng. Phần còn lại sẽ sớm được gửi tới Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa. Toàn bộ giao dịch sẽ được công khai sao kê và đăng tải trên trang cá nhân của anh.

Đây không phải lần đầu Tùng Dương có hành động thiết thực hướng về cộng đồng. Tháng 9/2023, anh cùng Tăng Duy Tân và bạn bè đã ủng hộ 370 triệu đồng giúp đỡ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Tháng 9/2024, anh tiếp tục quyên góp 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Trước đó, vào giai đoạn dịch Covid-19 năm 2020 – 2021, Tùng Dương nhiều lần kêu gọi quyên góp với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng, trao trực tiếp cho bệnh viện, người dân tại Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn thường xuyên tham gia các đêm nhạc thiện nguyện, gây quỹ giúp đồng bào vượt qua thiên tai, khó khăn.

Chia sẻ về hoạt động lần này, Tùng Dương nói: “Tôi mong việc làm nhỏ bé của mình và bạn bè sẽ phần nào giúp bà con vơi bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi thêm để hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại những vùng bị bão Bualoi quét qua”.

Trong suốt nhiều năm, Tùng Dương luôn là một trong những nghệ sĩ đi đầu trong hoạt động thiện nguyện, khẳng định hình ảnh người nghệ sĩ có trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng cộng đồng trong những thời khắc khó khăn nhất.

PV