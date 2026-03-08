Vốn gắn liền với những ca khúc mang đậm tính nghệ thuật, gai góc và trổ kỹ thuật "khủng", sự xuất hiện của Tùng Dương tại sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao trẻ đang hot đã làm dấy lên sự tò mò. Và không để khán giả phải thất vọng, Divo nhạc Việt đã chứng minh đẳng cấp của mình bằng một màn "lột xác" ngoạn mục từ phong cách trình diễn đến tư duy chọn bài.

Mở màn mãn nhãn và màn "thao túng tâm lý" bằng nhạc trẻ

Ngay từ những giây đầu tiên giữ vai trò mở màn, Tùng Dương đã mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng khi đu dây từ trên không trung xuống sân khấu để thể hiện Mang thai và Cánh chim phượng hoàng .

Khi bầu không khí còn đang choáng ngợp, anh lập tức "quay xe" với Tái sinh , bản hit có nhịp điệu dồn dập được Tăng Duy Tân viết riêng cho mình. Bằng bản phối hiện đại, hàng nghìn khán giả đa phần là Gen Z đã không thể ngồi yên, đồng loạt đứng dậy cổ vũ và hát theo nhiệt tình.

Không dừng lại ở đó, Tùng Dương tiếp tục đưa người nghe đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi tự tin cover loạt hit đang "làm mưa làm gió" cõi mạng. Những ca khúc quen thuộc như E là không thể hay Thiệp hồng sai tên qua chất giọng nội lực, dày dặn của Tùng Dương bỗng mang một chiếc áo mới: sâu lắng, lãng mạn cùng tiếng violin da diết nhưng tuyệt đối không ủy mị. Ngay cả trong phần giao lưu mộc mạc không nhạc đệm, nam ca sĩ cũng tếu táo chọn hát Ai chung tình được mãi và Ngày mai người ta lấy chồng , thu hẹp hoàn toàn khoảng cách thế hệ với người hâm mộ.

"Cháy" hết mình với nhạc remix và lời hẹn sân vận động

Đỉnh điểm của sự phấn khích trong đêm diễn thuộc về tiết mục Ngày chưa giông bão . Trái với những bản phối ma mị thường thấy, lần này giai điệu vang lên với phong cách remix xập xình. Hướng mắt về phía khán đài, nam ca sĩ dõng dạc: "Ai bảo Tùng Dương không thể hát nhạc remix" , trước khi vừa hát vừa nhảy cực "cháy" trên sân khấu.

Sức nóng của Cung điền kinh Mỹ Đình như vỡ òa trước sự hưởng ứng cuồng nhiệt của hàng nghìn người xem. Trong khoảnh khắc thăng hoa, nam ca sĩ bất ngờ hé lộ: Nếu tiếp tục nhận được tình yêu thương lớn từ tệp khán giả trẻ thế này, anh hoàn toàn có thể tổ chức một liveshow hoành tráng tại sân vận động vào cuối năm nay. Lời tuyên bố này lập tức nhận về những tràng pháo tay không ngớt.

Bên cạnh những sân khấu solo đỉnh cao, màn đọ giọng của Tùng Dương cùng Quốc Thiên trong You Raise Me Up hay liên khúc Giấc mơ của mẹ – Mẹ yêu con (cùng Quốc Thiên, Bùi Công Nam) đã tạo nên những điểm nhấn đầy cảm xúc. Bỏ qua cái mác đàn anh, Tùng Dương không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ và nhận mình là "big fan" của đàn em Bùi Công Nam, cho thấy sự cởi mở và trân trọng tài năng của thế hệ kế cận.

Sự chuyển mình của Tùng Dương tại Her Concert không phải là sự đánh mất bản sắc, mà là một bước lùi để mở rộng góc nhìn. Thay vì tâm thế của người đi chinh phục bằng những nốt cao chót vót khiến người ta phải trầm trồ, Tùng Dương của hiện tại tìm thấy niềm vui khi nhìn hàng nghìn gương mặt trẻ Gen Z giơ điện thoại quay chụp và ngân nga theo giai điệu của mình. Chính sự rung động và kết nối ấy là câu trả lời rõ ràng nhất cho một Tùng Dương luôn tươi mới và không bao giờ chịu cũ đi trong âm nhạc.