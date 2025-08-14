Nghe Tùng Dương hát live “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” mới hiểu sao netizen dặn dò “mua bảo hiểm dây thanh”

Tối 14/8, MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai chính thức phát hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Được biết, đây là dự án kết hợp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Divo Tùng Dương.

Tùng Dương chia sẻ, anh thực hiện dự án này như một lời đáp lại tình cảm của khán giả, đặc biệt là giới trẻ, dành cho dòng nhạc quê hương. "Được hát ca ngợi đất nước là niềm tự hào và hãnh diện. Những ca khúc quê hương mà thành hot hit triệu view giống Một vòng Việt Nam , Viết tiếp câu chuyện hoà bình thì đáng giá và thiêng liêng vô cùng", nam ca sĩ nói.

Nhạc phẩm mở đầu bằng ca từ đầy thân thương "Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống…", kết hợp giai điệu hào sảng, giàu cảm xúc. Phần phối khí của nhạc sĩ trẻ Lê Phong khéo léo hòa trộn chất Dance/EDM hiện đại với nhạc cụ giao hưởng, tạo nên bản phối vừa thời thượng, vừa trang trọng.

Tùng Dương hát live ngẫu hứng "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"

Tại họp báo, Tùng Dương gây bất ngờ khi thể hiện ngẫu hứng 1 đoạn trong bài hát "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Mặc dù chỉ là 1 đoạn nhạc ngẫu hứng nhưng Tùng Dương đã khoe trọn vẹn giọng hát đầy nội lực khiến mọi người phải trầm trồ.

Cũng trong buổi họp báo, Tùng Dương cũng vui vẻ chia sẻ về những bình luận đáng yêu của fan trẻ tuổi. Nam ca sĩ cho biết có những fan "cháu" hài hước tâm sự rằng ngày xưa mỗi lần nghe anh hát đều tắt tivi do "hát khó nghe" nhưng bây giờ lại "luỵ" tiếng hát. Anh cũng hạnh phúc kể rằng có bạn fan còn nhắc nhở: "chú phải mua bảo hiểm dây thanh".



Nghe xong đoạn live ngẫu hứng của Tùng Dương tại buổi họp báo, ai cũng tán đồng rằng ý kiến của fan "cháu" này thật sự chính xác.

"Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" tiếp tục lại là một màn phô diễn giọng hát đỉnh cao của Tùng Dương. Anh xử lý uyển chuyển giữa những đoạn trầm sâu, dồn nén cảm xúc, rồi bùng nổ ở cao trào với những luyến láy tinh tế – thương hiệu của mình. Đặc biệt, cú lên nốt Sí cao ở chữ "rực rỡ" gần cuối bài hát vừa vang dội, vừa giàu cảm xúc, khiến nhiều người nghe "nổi da gà" ngay tại chỗ.

Sự chắc chắn trong từng câu hát và khả năng kiểm soát hơi thở khiến màn trình diễn vừa là một bữa tiệc thanh nhạc, vừa như tuyên ngôn nghệ thuật về niềm tự hào dân tộc. Không ít người nghe ví giọng hát của anh như "vũ khí đặc biệt" khi vừa mềm mại, vừa đầy uy lực.

MV được đạo diễn Vũ Hồng Thắng thực hiện, ghi hình tại nhiều địa điểm mang tính biểu tượng như Quảng trường Ba Đình, Cột cờ Hà Nội… Ê-kíp chọn cách kết hợp hình ảnh hùng tráng với khoảnh khắc đời thường gần gũi, tạo nên sự cân bằng giữa tinh thần trang nghiêm và sự thân thiện, dễ tiếp cận với khán giả trẻ.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, Divo Tùng Dương, đạo diễn Vũ Hồng Thắng

Khoảnh khắc ghi hình lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình được cả đoàn gọi là "giây phút không thể quên" – khi đứng giữa không gian linh thiêng, nghe Quốc ca vang lên, ai cũng dâng trào niềm tự hào.

Với dự án lần này, Tùng Dương tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng, không ngừng làm mới mình qua những kết hợp với các nhạc sĩ trẻ. Loạt hit gần đây như Tái sinh , Một vòng Việt Nam , Cánh chim phượng hoàng đã khẳng định vị trí hàng đầu của anh trong làng nhạc Việt.

"Cống hiến hết mình vì nền nghệ thuật nước nhà, lan tỏa tinh thần tích cực là cách mà thế hệ nghệ sĩ chúng tôi báo đáp công ơn của cha ông đã hy sinh để có được hòa bình ngày hôm nay", Tùng Dương khẳng định.

MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai hứa hẹn sẽ là bản hit mới, vừa tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, vừa khơi dậy khát vọng tiếp bước tương lai trong mỗi người.