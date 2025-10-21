Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xấu hổ!

Nhắc đến Nguyễn Văn Chung, khán giả yêu nhạc Việt hẳn không còn xa lạ với cái tên đứng sau hàng loạt bản hit từng làm nên thanh xuân của cả một thế hệ như Nhật Ký Của Mẹ, Con Đường Mưa, Chiếc Khăn Gió Ấm, Bay Giữa Ngân Hà và mới đây nhất là Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Với lối sáng tác giàu cảm xúc, gần gũi và chân thành, anh không chỉ là nhạc sĩ của những giai điệu ngọt ngào mà còn là người kể chuyện bằng âm nhạc, khơi gợi trong người nghe những ký ức và tình cảm giản dị nhất.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có chuyến school tour đầy thú vị tại Trường THPT Cát Hải (Hải Phòng). Sự xuất hiện của tác giả Nhật Ký Của Mẹ khiến không khí sân trường trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Màn "school tour" chấn động của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. (Nguồn: Facebook nhân vật)

Trong buổi giao lưu, nam nhạc sĩ đi đến từng lớp, vừa hát vừa trò chuyện, thân thiện bắt tay và chụp ảnh cùng học sinh. Ở đâu có anh xuất hiện, ở đó tiếng reo hò vang lên không ngớt. Nhiều bạn còn hào hứng chạy đến xin chữ ký, tạo nên khung cảnh vui tươi, gần gũi và ấm áp.

Tuy rất yêu mến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhưng các bạn học sinh trường THPT Cát Hải cũng thể hiện rõ sự "tỉnh" của mình. Cụ thể, sau mần giao lưu sôi nổi tại một lớp học, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang định bước ra khỏi lớp để di chuyển đến khu vực khác thì ngay lập tức, anh bị các bạn học sinh trong lớp "check VAR" vì lỡ cầm luôn micro của lớp đi.

Thấy vậy, một nữ sinh trong lớp đã lên tiếng nhắc khéo "Chú ơi, trả cái mic, trả cái mic ạ" khiến nam nhạc sĩ ngượng ngùng quay lại, hoàn trả chiếc micro cho người phụ trách lớp.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vui vẻ giao lưu cùng các bạn học sinh

Từ trò chuyện đến cho chữ ký...

Mà không lường được rằng chỉ ít phút sau mình lại rơi vào tình huống "đòi" mic vừa ngượng ngùng vừa hài hước

Sau khi đoạn clip được lan truyền, netizen không ngớt bàn tán và thích thú trước khoảnh khắc dở khóc dở cười này. Nhiều người nhận xét rơi vào tình huống này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chắc phải "ngượng chín mặt" nhưng vẫn rất đáng yêu, trong khi các bạn học sinh vừa hồn nhiên vừa tinh tế.

Một số bình luận của dân tình:

- Haha, hâm mộ thì hâm mộ chứ mic của lớp thì vẫn phải đòi.

- Xem clip mà cười té ghế, thầy Chung xịt keo mà vẫn tươi cười và gần gũi với học sinh, bảo sao mọi người lại yêu mến thầy đến vậy.

- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mà làm MV về trường học chắc viral luôn, nhìn sự đáng yêu, hài hước và tình cảm của anh với học trò mà ai cũng muốn được học cùng.

- Biết đâu từ vụ này, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại ra 1 siêu phẩm từ nỗi đau của chính mình nhỉ?

- Mạnh dạn đoán sắp có một ca khúc liên quan đến "nỗi đau vì bị đòi mic".