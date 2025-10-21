Bảng liệt kê chọn trường mầm non của bà mẹ ở TP.HCM "gây bão": Đọc qua là biết "nhà giàu", nhưng có khắt khe quá không?

Ai làm cha mẹ có con đến tuổi đi học mới hiểu: tìm trường cho con thật sự là một "hành trình gian nan". Trường đẹp thì xa, trường gần thì bí; trường có tiếng Anh thì ăn uống chưa chắc đảm bảo; trường cơ sở vật chất hiện đại thì phí hơi "gắt", còn trường vừa túi tiền thì khiến cha mẹ lo lắng về không gian hay chương trình học.

Giữa hàng chục tiêu chí, từ bếp ăn, sân chơi, giáo viên... mỗi phụ huynh đều phải cân nhắc từng chút. Bởi tìm trường mầm non không chỉ là chọn nơi gửi con, mà là chọn môi trường đầu tiên để con cảm nhận về thế giới này.

Mới đây, một bà mẹ ở Quận 8 (cũ), TP.HCM gây chú ý khi đăng tải chi tiết quá trình tìm trường cho con. Chị cho biết, trong 1 tháng qua chị đã đi xem, tham quan tham khảo rất nhiều trường cho con trai 28 tháng nhưng chưa chọn được trường ưng ý.

Ảnh minh họa

"Em mong muốn tìm trường khu vực Bình Tân, Quận 6 (cũ), ăn uống nấu tại trường, nguồn gốc rõ ràng hợp vệ sinh, lớp học thoáng, ít dùng máy lạnh cũng tốt, cô không cần hiền lành quá đâu, yêu thương con là đủ nhưng cũng đừng bạo hành con. Lớp học có đồ chơi đúng độ tuổi, con được học chương trình rõ ràng, phương pháp rõ ràng và được vận động ngoài trời hợp lý. E cũng mong muốn con được học tiếng Anh. Budget của e là dưới 15 triệu hoặc tầm tầm đó cũng được", chị chia sẻ.

Chị liệt kê ưu nhược điểm của loạt trường đã tham khảo:

Trường 1: Xa nhất so với nhà. Không gian nhỏ, lớp nhỏ và bí, trần thấp, đồ chơi bằng nhựa ít. Hiệu trưởng thân thiện nhưng giáo viên tương tác với học sinh chưa nhiều. Sân nhỏ, hồ bơi nhỏ và dơ, không thấy bếp ăn. Học phí ~11 triệu/tháng.

Trường 2: Cơ sở vật chất rộng và đầy đủ, lớp không bật máy lạnh (chỉ bật lúc ngủ), còn lại mở cửa sổ, rất ưng. Con vào lớp chơi có vẻ thích. Tuy nhiên, khi bé định lấy món đồ trên kệ, 3 cô cùng la “Ê!!!” làm bé giật mình khóc. Gần trường có nhiều dây điện cao thế và một bãi rác lớn trước cổng nên không chọn dù ban đầu định chốt. Học phí ~6 triệu/tháng.

Trường 3: Khá gần nhà, hệ thống nhiều cơ sở, cơ sở gần nhà nhỏ nhưng xinh, sân ngập nắng dễ thương. Lúc tham quan giờ tiếng Anh, cô và thầy bận hỗ trợ các bé khác, con đứng loay hoay; nhờ xin bút vẽ thì cô mới đưa. Thầy tiếng Anh phát âm sai nhiều, accent không hay (thầy người Việt). Trẻ trong lớp trông uể oải, ít năng động. Điểm cộng: trường cam kết đầu vào thực phẩm. Học phí ~12 triệu/tháng.

Trường 4: Cơ sở vật chất không rộng nhưng đẹp, có không gian ngoài trời, lớp thoáng, cô dễ thương. Chương trình học “phải học mới biết”; ăn uống theo chia sẻ thấy ổn; học sinh năng động, lễ phép. Tuy nhiên, hối thúc đóng tiền nhiều lần, dùng “chiêu” sales thúc quyết định nhanh dù con chưa trải nghiệm, không an tâm. Học phí sau khuyến mãi ~13-14 triệu/tháng.

Trường 5: Ngay dưới chân tòa chung cư, khá gần nhà; cơ sở vật chất nhỏ, sạch sẽ gọn gàng, 3 lớp, ít học sinh. Theo cô sales, bếp lấy nguyên liệu từ công ty uy tín; nhìn vào bếp thấy sạch. Lớp nhỏ gọn nhưng không có đồ chơi (thắc mắc vì sao mầm non lại thiếu đồ chơi). Lúc tới, cô không cho bé vào lớp (đang dạy), chỉ cho chạy ngoài sảnh. Lớp có TV, thấy thầy nước ngoài bật TV cho các bạn xem. Học phí 6-6,5 triệu/tháng.

Trường 6: Cũng gần nhà, sát bệnh viện. Sân trước rộng nhưng hành lang hẹp, WC có cầu thang khá nguy hiểm; thấy cô đang rửa tay, có bé loay hoay sắp xuống bậc thang phải túm lại. Lớp vừa đủ, cô chịu khó; đến giờ ngủ vẫn một cô đút 3 bé. Chương trình học quản lý chia sẻ qua loa, nói là chương trình của Mỹ. Điểm lấn cấn: quản lý nói tuần nào cũng nhắc cô không nổi nóng, không đánh học sinh → không thấy an toàn. Mái trường kiểu nhà tiền chế mái tôn. Học phí 7-8 triệu/tháng.

Một số trường đã cân nhắc/đọc review

Trường A: Bạn của chị phản hồi trạm y tế khen vì thanh tra đột xuất vẫn đạt. Tuy nhiên lớp của con hiện chưa có tiếng Anh. Ăn uống ngon, nhưng ngay đường lớn nên sinh hoạt ngoài sân lo bụi.

Trường B: Gần nhất, đi xe đạp chút là tới; bé ăn trong khay nhựa nên không ưng ý.

Trường C: Review nhiều mẹ khen ổn, nhưng băn khoăn khay nhựa dùng cho bữa ăn?

Trường D: Review khen cô có tâm, ổn, nhưng trường hơi bí; đồng phục màu đen không hợp vì bé ghét màu đen, mặc là khóc; thêm quan điểm tránh màu đen cho trẻ vì nhiều màu nhuộm.

Trường D: Định đi tham quan vì review bé có tiến bộ, cô thương, cơ sở vật chất nhiều màu sắc (điểm chị thích). Tuy nhiên có comment mấy năm trước nói bếp ăn công nghiệp; không rõ hiện có nấu tại trường chưa. HP ~14-15 triệu/tháng, nếu bếp công nghiệp thì không đáng tiền.

Trường E: Đã đọc hết comment, vẫn muốn tới xem trực tiếp, xin review thật lòng.

Trường F: Chị thích, nhưng chồng không đồng ý do kẹt xe giờ cao điểm, tan học chị đi xe máy đón; lo xa xôi, nắng mưa dù nhà có ô tô.

Trường K: Xa; mầm non không có sân chơi ngoài trời, giờ chơi trong nhà; GV tiếng Anh ở lại lớp có cô không học sư phạm mầm non, còn lóng ngóng; sĩ số đông. Còn lại bà mẹ thấy hào lòng: thực phẩm ổn, bếp sạch, nấu ngon.

Liệu có quá khắt khe?

Bài chia sẻ đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Không ít người gọi đây là "bảng khảo sát mầm non chi tiết nhất năm" của nhà giàu. Tuy nhiên, chính sự kỹ lưỡng này đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận phụ huynh cho rằng người mẹ đặt tiêu chuẩn quá cao, khiến việc chọn trường trở nên khó khăn. "Không có trường nào hoàn hảo 100%, được cái này thì phải chấp nhận mất cái khác. Nếu quá cầu toàn sẽ mệt cho cả mẹ lẫn con", một người bình luận. Có người còn ví von: "Đồng phục màu đen cũng không chịu, vậy thì chắc khó mà tìm được trường vừa ý".

Ở chiều ngược lại, nhiều cha mẹ lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, cho rằng sự "khắt khe" ấy hoàn toàn chính đáng. Họ chia sẻ rằng khi con còn nhỏ, cẩn trọng trong từng chi tiết là điều đáng trân trọng. "Không có trường nào đúng ý hết, nên mình chỉ cần xác định đâu là ưu tiên quan trọng nhất rồi loại dần. Ví dụ, mình chọn trường phải có lối thoát hiểm cho con, chứ đường chật hay không có lối ra là mình loại ngay", một phụ huynh góp ý.

Một số người khác lại nhìn vấn đề từ góc độ mềm mại hơn: Đôi khi trường mình ưng ý chưa chắc con đã vui. Con mình hiện học ở một trường mà mình không thích chút nào, nhưng con hạnh phúc, mỗi ngày đều háo hức đi học, nên mình cũng thấy yên lòng.

Từ cuộc tranh luận này, có thể thấy việc chọn trường mầm non không chỉ là chọn nơi gửi con, mà còn là chọn cách nuôi dưỡng cảm xúc của cha mẹ. Bởi giữa hàng trăm tiêu chí và nỗi lo toan, điều quan trọng nhất vẫn là con cảm thấy an toàn, vui vẻ và được yêu thương đó mới chính là "ngôi trường lý tưởng" mà bất cứ phụ huynh nào cũng đang tìm kiếm.