“Nhà Vịt Di Cư” hé lộ những hình ảnh mới lạ, hấp dẫn và ngập tràn tiếng cười

Nhà Vịt Di Cư theo chân một gia đình vịt trời gồm vịt bố, vịt mẹ, cậu con trai tuổi teen Dax và vịt út Gwen, trong lần đầu tiên trải nghiệm chuyến di cư tiến về phía nam để trú đông. Đoạn trailer mở ra với khung cảnh rực rỡ sắc trời thu tại một chiếc ao ở New England - địa bàn hoạt động từ lâu của gia đình vịt. Cái ao bình thường vốn vắng vẻ nhưng nay lại đông đúc lạ thường bởi sự “ghé thăm” của một đàn vịt trời từ nơi khác bay tới. Đàn vịt lạ hạ cánh nghỉ chân và mang đến những câu chuyện ly kỳ về nơi xa xôi ngoài kia. Lần gặp gỡ này đã khơi lên khao khát muốn đưa các con đi khám phá thế giới rộng lớn của vịt mẹ, trong khi vịt bố lại bằng lòng với việ loanh quanh ở chiếc ao nhỏ này, để giữ cho gia đình được an toàn. Nhưng gác lại nỗi sợ, vịt bố đã bị thuyết phục và chấp cùng gia đình “di cư”.

Thế nhưng, niềm vui vẻ sự háo hức kéo dài không bao lâu, gia đình vịt nhận ra, họ đang bay ngược chiều với tất cả các đàn vịt khác. Không kịp quay đầu, họ bất ngờ gặp phải loạt “chướng ngại vật” là những tòa nhà cao tầng của thành phố hiện đại. Liên tiếp sau đó là những thước phim đầy kịch tính nhưng vô cùng hài hước của nhà vịt trong quá trình khám phá đô thị mới. Từ dạo quanh sân vườn cho đến chơi cầu trượt tại công viên nước, hay trải nghiệm cả tình huống nguy hiểm “cá lớn nuốt vịt bé”. Nhận ra sự thật rằng nhà vịt đã lạc lối quá xa, liệu gia đình vịt có thể cùng nhau tìm được đường tới vùng nhiệt đới Jamaica như ý định ban đầu?

Nhà Vịt Di Cư được đạo diễn bởi Benjamin Renner, nhà làm phim từng được đề cử giải Oscar với tác phẩm hoạt hình nổi tiếng Ernest & Celestine, đồng đạo diễn bởi Guylo Homsy (Sing 2). Bộ phim được sản xất bởi giám đốc của Illumination Chris Meledandri, biên tập bởi Christian Gazal (Happy Feet, Peter Rabbit), thiết kế bởi Colin Stimpson (The Secret Life of Pets 2), kịch bản của Mike White, tác giả từng đoạt giải Emmy với The White Lotus và là nhà biên kịch của School of Rock.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên hài hàng đầu, diễn viên từng được đề cử giải Oscar và Emmy Kumail Nanjiani (The Big Sick, Eternals), Elizabeth Banks (Hunger Games và Pitch Perfect), Awkwafina (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Carol Kane (The Princess Bride), Keegan-Michael Key (The Super Mario Bros. Movie, The Lion King), David Mitchell (Peep Show), Danny DeVito (It’s Always Sunny in Philadelphia).

Sở hữu một ekip đầy tài năng, Nhà Vịt Di Cư hứa hẹn sẽ mang đến câu chuyện ý nghĩa cùng sự hài hước đặc trưng của Illumination và những nhân vật khó quên, tạo nên trải nghiệm điện ảnh náo nhiệt vui nhộn cho cả gia đình trong dịp lễ.

NHÀ VỊT DI CƯ (tựa gốc: MIGRATION) dự kiến khởi chiếu vào tháng 12/2023.