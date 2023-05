Nữ diễn viên Mỹ gốc Việt góp mặt trong phim hoạt hình mới của DreamWorks

Không giống như những cốt truyện phản diện thủy quái - chính diện con người thường thấy, bộ phim này mang đến một góc nhìn mới về sinh vật khổng lồ dưới đại dương, về nàng tiên cá và một thế giới thần thoại, phép thuật đầy rực rỡ. Mới đây, bộ phim đã tung trailer chính thức tiếp theo, hé lộ những câu chuyện thú vị về loài thủy quái mà ở đó những người phụ nữ trong gia tộc mang trong mình quyền năng và sức mạnh bất ngờ.

Cảnh trong phim "Ruby thủy quái tuổi teen"

"Ruby thủy quái tuổi teen" là một bộ phim hài hành động, xoay quanh cô bé Ruby Gillman 16 tuổi, ngọt ngào và vụng về. Cô bé luôn muốn hòa nhập với bạn bè tại trường học Oceanside nhưng lại quá nhút nhát để có thể chủ động gặp gỡ và làm quen kết bạn với nhiều người. Thậm chí, cô bé còn bị ngăn cản đi chơi với những đứa trẻ ở bãi biển vì người mẹ bảo vệ quá mức cấm Ruby xuống nước.

Nhưng ở độ tuổi này, càng bị cấm, cô bé càng muốn làm. Trong một lần phá vỡ quy tắc, thử nhảy xuống biển, Ruby đã phát hiện ra những thay đổi kỳ lạ của bản thân. Không chỉ thở được bình thường dưới nước, tứ chi cũng biến thành những xúc tu khổng lồ và còn phát sáng.

Diễn viên tham gia lồng tiếng cho Ruby Gillman là sao nữ người Mỹ gốc Việt Lana Condor, cô nàng từng nổi danh với vai diễn Laura Jean Covey trong loạt phim lãng mạn tuổi teen To All The Boys I’ve Loved Before của Netflix. Cùng với Lana Condor là các diễn viên nổi tiếng khác như diễn viên từng đoạt giải Emmy - Colman Domingo, Eduardo Franco, Ramona Young... Với một ekip tụ hội nhiều tên tuổi đứng sau các tác phẩm hoạt hình thành công đình đám, Ruby Thủy Quái Tuổi Teen sẽ là một bộ phim đáng mong chờ dành cho khán giả nhí và gia đình mùa hè này.