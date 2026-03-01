Nhà tuyển dụng: “Không mang theo đồng nào làm sao để sống nổi 1 tháng?”, nữ ứng viên trả lời thế này và được nhận ngay

Phỏng vấn là cửa ải đầu tiên mà mọi ứng viên đều phải vượt qua. Trong ấn tượng của nhiều người, phỏng vấn chỉ đơn giản là trả lời các câu hỏi cơ bản về kinh nghiệm, lương thưởng. Thế nhưng, thực tế hiện nay đã hoàn toàn thay đổi. Câu hỏi của các nhà tuyển dụng thường không theo bất kỳ quy luật nào. Ngoài việc kiểm tra kiến thức chuyên môn, họ còn lồng ghép các bài kiểm tra năng lực tổng hợp. Điều này khiến ứng viên dù muốn chuẩn bị trước cũng cảm thấy "lực bất tòng tâm".

Cách đây vài ngày, Tiểu Yến (Chiết Giang, Trung Quốc) tham gia phỏng vấn vị trí sale cao cấp tại một công ty niêm yết. Cô đã gặp một vị giám khảo rất đặc biệt với phong cách phỏng vấn cực kỳ "lạ đời", khiến cả ba ứng viên có mặt đều ngơ ngác.

Vị giám khảo trông khá dễ gần. Đầu tiên, ông yêu cầu ba người tự giới thiệu bản thân và thẳng thắn chia sẻ về khuyết điểm của mình. Cả ba đều trả lời rất trơn tru, khéo léo. Sau đó, vị giám khảo đẩy gọng kính, đưa ra một câu hỏi tình huống nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất oái oăm: "Không mang theo một đồng nào, làm sao bạn sống nổi một tháng?".

Câu hỏi bất ngờ khiến các ứng viên lúng túng. Ảnh minh họa

Các ứng viên nghe xong đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ giám khảo lại tung ra "chiêu bài" này.

30 giây sau, ứng viên đầu tiên đứng dậy trả lời: "Nếu không cho tôi mang theo tiền mà phải sống một tháng, tôi chỉ còn cách cầu cứu người thân. Tôi tin rằng bố mẹ mình sẽ không bỏ mặc con cái đâu...". Giám khảo nghe xong sững người mất vài giây, có lẽ ông bị sốc trước câu trả lời quá đỗi "hồn nhiên" này.

Ứng viên thứ hai đáp: "Tôi có thể về quê. Ở vùng nông thôn có rất nhiều sản vật tự nhiên để ăn, đừng nói là một tháng, sống vài tháng không cần tiền cũng chẳng sao!". Giám khảo nghe xong tỏ vẻ trầm ngâm nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng.

Đến lượt Tiểu Yến, cô bình tĩnh trả lời: "Nếu tôi được làm việc tại quý công ty, tôi chẳng cần mang theo tiền vẫn có thể tồn tại được, chẳng phải vậy sao?". Nghe đến đây, vị giám khảo cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng.

Ngày hôm sau, Tiểu Yến nhận được thông báo trúng tuyển.

Tiểu Yến có sự nhanh nhạy, thông minh mà các ứng viên khác thua 1 bậc. Ảnh minh họa

Có thể thấy dù là câu hỏi phỏng vấn nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là phương tiện để kiểm tra năng lực. Là một ứng viên, bạn cần phải thấu hiểu ý đồ thực sự đằng sau câu hỏi của nhà tuyển dụng, có như vậy mới có thể "trăm trận trăm thắng". Chẳng hạn như câu hỏi ở trên, rất có thể nhà tuyển dụng chỉ đang muốn kiểm tra khả năng ứng biến, tư duy thực tế và gắn kết cũng như kỹ năng xử lý vấn đề của bạn.

Nữ ứng viên thành công vì qua câu trả lời của mình, cô đã ngầm khẳng định: "Công ty có chế độ đãi ngộ tốt (cơm trưa, trợ cấp, ứng lương...) và tôi tin vào khả năng tạo ra giá trị của mình để công ty nuôi dưỡng tôi".

Còn bạn, nếu gặp phải câu hỏi như thế này, bạn sẽ trả lời ra sao?