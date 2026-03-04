"Xin lỗi trước con rể tương lai nhé" - Một bà mẹ đăng bài bóc phốt con gái trên MXH, kèm hình ảnh khiến ai nhìn cũng bịt miệng cười

Nhiều phụ huynh lo ngại rằng việc quá chú trọng vào học tập khiến thế hệ sinh viên hiện nay thiếu hụt kỹ năng sống trầm trọng, đến mức những việc nội trợ cơ bản cũng trở nên quá sức.

Bước vào đại học đồng nghĩa với việc trẻ phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít sinh viên hiện nay vẫn sống trong sự bao bọc quá mức của gia đình. Câu chuyện về một nữ sinh năm thứ 4 ở Trung Quốc mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi mẹ cô đăng tải đoạn video con gái lần đầu xuống bếp.

Trong video, nữ sinh này lúng túng cầm dao thái khoai tây với tư thế vụng về, chậm chạp và sai nguyên tắc cơ bản. Chứng kiến cảnh này, người mẹ vừa bất lực vừa lo lắng chia sẻ: "Con gái sắp tốt nghiệp, chuẩn bị tính chuyện lập gia đình mà đến việc đơn giản nhất cũng không xong. Chẳng biết sau này sẽ làm khổ nhà chồng thế nào, tôi xin lỗi thông gia tương lai, xin lỗi con rể tương lai trước vậy!" .

Động tác thái khoai tây đầy vụng về

Nỗi lo chung của các bậc cha mẹ

Không riêng gì trường hợp trên, dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh cũng "than trời" về khả năng nội trợ của con cái mình: Có nữ sinh đại học về nhà phụ mẹ gói sủi cảo nhưng thành phẩm hình thù kỳ dị đến mức không ai dám ăn. Hay một nam sinh khác trổ tài làm bánh bao nhưng kết quả là những khối bột cứng đơ vì không biết cách ủ men.

Thực trạng này dấy lên một nghịch lý: Nhiều sinh viên có chỉ số thông minh (IQ) rất cao, thành tích học tập ấn tượng nhưng kỹ năng sinh tồn tối thiểu lại gần như bằng không.

Nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại ngày nay, không nhất thiết phải yêu cầu sinh viên phải giỏi nấu nướng hay làm việc nhà. Thậm chí, một số quan điểm hiện đại còn đùa vui rằng: "Càng đảm đang thì sau này càng vất vả vì phải gánh vác hết việc nhà" .

Tuy nhiên, nếu xuất thân từ một gia đình bình thường và không có điều kiện thuê người giúp việc, việc thiếu kỹ năng sống sẽ khiến cuộc sống cá nhân của các em trở nên vô cùng khó khăn sau khi ra trường.

Nguyên nhân do đâu?

- Áp lực học tập: Trong suốt những năm phổ thông, đặc biệt là 3 năm cấp ba, phần lớn phụ huynh đều ưu tiên việc học lên hàng đầu, không dám để con "mạo hiểm" dành thời gian làm việc nhà thay vì làm bài tập.

- Sự bao bọc của gia đình: Cha mẹ thường có tâm lý làm thay mọi việc để con cái tập trung học hành, vô tình tước đi cơ hội rèn luyện tính tự lập của trẻ từ sớm.

Dù kỹ năng có thể học dần sau khi tốt nghiệp, nhưng một người trẻ có năng lực tự chăm sóc bản thân vẫn luôn chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Học tập là quan trọng, nhưng biết cách "đỏ lửa" trong gian bếp hay tự lo cho bữa cơm của chính mình cũng là một loại năng lực không thể thiếu để đảm bảo hạnh phúc tương lai.