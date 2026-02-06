Phỏng vấn dạo 1 ông cụ sửa xe lớn tuổi ở Hà Nội, nam thanh niên sốc nặng vì học vấn QUÁ KHỦNG của ông!

Một đoạn video ngắn đang được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về nhiều lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Trong đoạn video, một nam thanh niên Trung Quốc khi đi dạo trên đường phố Hà Nội, vì quá ấn tượng với phong cách ăn mặc của cụ ông nên đã dừng lại xin chụp ảnh.

Điều khiến nam thanh niên này bất ngờ là người đàn ông lớn tuổi không chỉ ăn mặc lịch thiệp mà còn nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Khi trò chuyện nhiều hơn, anh mới ngỡ ngàng trước học vấn khủng của bác.

Được biết, cụ ông đã 90 tuổi nhưng còn minh mẫn và trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi. Khi được hỏi vì sao nói tiếng Anh tốt như vậy, ông cho hay: "Tôi có học vị PhD và chức danh Giáo sư ở Mỹ. Tôi dạy ở Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) trong suốt thập kỷ 80. Tôi dạy Siêu tâm lý học. Hiện tại tôi sửa xe".

Dù đã ở tuổi 90, đã về hưu nhưng ông vẫn làm hướng dẫn cho nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ông còn nhắn nhủ nam thanh niên, nếu đến Đại học Chulalongkorn thì hãy để ý xem, biết đâu có thể còn tên ông ở đó.

Cụ ông sửa xe có học vấn khủng

Khi được hỏi có lời khuyên nào dành cho giới trẻ, ông cho rằng, hãy nhìn về tương lai và giữ gìn truyền thống, hãy tự hào về nền văn minh của mình. "Bạn và tôi đều bình đẳng với mọi người trên khắp thế giới này. Đừng sợ bất kỳ ai", ông nói. Cũng theo ông, để mở rộng tầm mắt thì người trẻ tuổi phải học hỏi từ người lớn tuổi và chính những người lớn tuổi cũng phải học hỏi từ người trẻ.

Được biết, đoạn video được quay từ hơn 1 năm trước nhưng đến nay mới viral trên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ lại. Không ít người trầm trồ trước học vấn khủng của cụ ông, cũng như lời chia sẻ sâu sắc mà ông gửi đến thế hệ trẻ.

Hình ảnh GS.TS Phạm Huy Dũng trên trang web Đại học Thăng Long

Bất ngờ là không ít người đã nhận ra danh tính của cụ ông này. Theo đó, cụ ông có học vấn uyên thâm này không phải ai xa lạ mà chính là GS.TS Phạm Huy Dũng. Ông chính là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Thăng Long. Những năm qua, GS.TS Phạm Huy Dũng vẫn thường xuyên trả lời báo chí, chia sẻ quan điểm về các vấn đề giáo dục trong nước.