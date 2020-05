Nhà trọ Balanha: Bách bị Kim quyến rũ, trong cơn say lại nhầm tưởng là Nhiên

Tập 29 Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối 22/5. Trong tập này, mối quan hệ của Nhiên - Bách căng như dây đàn khiến khán giả lo lắng cho tương lai của cặp đôi hơn bao giờ hết. Vì quá bận rộn với lịch trình quay phim từ sáng sớm tới tối khuya, Bách gần như chẳng còn thời gian để thở, nên đương nhiên cũng chẳng có thời gian để ý tới người yêu. Và trong những khoảnh khắc vô tình, Bách đã khiến Nhiên phải đau lòng.

Đó là khi Nhiên quan tâm mang đồ ăn tới phim trường cho Bách nhưng thay vì cảm động, Bách lại nhắc nhở Nhiên đừng làm như vậy nữa. Sau đó, anh chàng bỏ đi mà quên cả việc nhận đồ ăn người yêu cất công mua.

Đó cũng là khi Nhiên thức đêm chờ Bách đi làm về chỉ để nhìn người yêu một chút, thế nhưng Bách lại chưng ra gương mặt mệt mỏi, lạnh nhạt. Anh nói rằng từ lần sau, Nhiên cứ đi ngủ sớm chứ đừng chờ đợi mình nữa.

Ngay cả sinh nhật Nhiên, lần trước Bách đã lỡ hẹn khiến Nhiên bẽ mặt với đồng nghiệp, lần này, khi cả gia đình tổ chức sinh nhật cho Nhiên, Bách cũng không về. Hình ảnh Nhiên hết lần này đến lần khác ngóng ra cửa chờ hình bóng người yêu khiến fan xót xa. Thay vì trở về đón sinh nhật với người yêu, Bách đã thuê shipper gửi cho Nhiên món quà sinh nhật là sợi dây chuyền vàng đắt tiền. Thế nhưng điều đáng buồn là sợ dây chuyền thay vì chữ N (tên Nhiên) lại bị nhầm sang chữ... L vì nhân viên cửa hàng bị... ngọng.

Chỉ tội nghiệp Nhiên, dù trong lòng rất buồn vì Bách, nhưng ngoài mặt lại phải luôn tỏ ra mình chẳng làm sao với mọi người. Nhiên cố gắng diễn rằng mình đang hạnh phúc, có lẽ chỉ để không muốn bị Lâm chỉ trích rằng "tao đã nói với mày rồi...".

Nhưng đỉnh điểm phải là khi Nhiên hẹn Bách đi xem phim suất buổi đêm. Bách đã hứa là sẽ đến nhưng tối đó, anh lại uống rượu say trong tiệc tân gia của Kim Kim. Nhiên không liên lạc được với người yêu, cô đã lo đến mức định đi báo công an vì nghĩ anh tai nạn hay gặp chuyện gì đó.

Thế nhưng khi Nhiên chuẩn bị đi báo công an thì cô lại thấy số của Bách gọi tới. Tuy nhiên đầu máy bên kia không phải Bách mà là Kim. Kim nói rằng Bách mệt quá nên đã ngủ, khi nào anh tỉnh, cô ta sẽ nói Bách gọi lại cho Nhiên.

Về phía Kim Kim, dường như cô nàng ngôi sao đình đám này đã có tình cảm với anh chàng Cao Minh Bách vui tính. Lợi dụng lúc Bách đang nửa tỉnh nửa say, Kim đã lả lơi quyến rũ Bách. Trong cơn say, Bách đã nhìn nhầm Kim thành Nhiên. May mắn là vào phút cuối, Bách đã choàng tỉnh. Khi biết rằng mình đã ngủ thiếp đi ở nhà Kim tới tận 4 giờ sang, anh vội vã chạy như bay về nhà, bỏ lại Kim Kim hụt hẫng phía sau.

Bách về nhà, anh hé cửa phòng Nhiên. Thấy bóng lưng người yêu, Bách nghĩ rằng cô đã ngủ nhưng đâu biết rằng, Nhiên đã thức nguyên đêm ấy và khóc.

Rồi sáng hôm sau, Nhiên lại thức dậy như bình thường, vẫn vờ rằng mình ổn dù trong lòng tổn thương sâu sắc. Không thể chia sẻ vói các thành viên trong nhà trọ, Nhiên chỉ còn cách tìm tới nhà bố mình và tâm sự với ông.

Đón xem các tập tiếp theo của Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối thứ Tư, Năm, Sáu hàng tuần.