Vợ chồng tôi thuê chị giúp việc đã 8 năm. Từ lâu, chúng tôi không còn xem chị đơn thuần là người làm công mà coi như một thành viên trong gia đình. Chị hiền lành, thật thà, chăm chỉ và rất biết vun vén. Chỉ tiếc rằng cuộc hôn nhân trước của chị không hạnh phúc. Sau nhiều năm chịu đựng người chồng vũ phu, chị quyết định ly hôn rồi đến nhà tôi làm việc toàn thời gian.

Năm ngoái, anh trai chồng tôi cũng ly hôn và rơi vào cảnh khó khăn. Anh có một cậu con trai 5 tuổi đang được ông bà nội chăm sóc ở quê. Do sức khỏe tinh thần không được tốt từ nhỏ, anh khá chậm chạp, khó tự xoay xở mọi việc. Thương anh trai, chồng tôi đề nghị đón anh lên thành phố, xin cho một công việc bảo vệ tại công ty để có thu nhập gửi về nuôi con. Chúng tôi cũng lo toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt và quần áo cho anh.

Tôi không phản đối vì nghĩ gia đình có điều kiện thì giúp đỡ người thân lúc khó khăn là chuyện nên làm. Nhà rộng, còn phòng trống, thêm một người cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khoảng nửa năm sau, tôi bắt đầu nhận thấy anh chồng và chị giúp việc ngày càng thân thiết. Hai người thường ngồi trò chuyện, hỏi han nhau mỗi khi rảnh. Có lần, tôi còn thấy chị Hòa chuẩn bị riêng phần cơm cho anh. Tôi từng nhắc chị nên giữ khoảng cách, bởi dù sao anh cũng là người trong gia đình, tránh để mọi chuyện đi quá giới hạn. Chị chỉ cười, nói tôi đừng nghĩ nhiều.

Cho đến vài ngày trước, tôi phát hiện chị thường xuyên mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt và hay buồn nôn. Chị cũng thay đổi khẩu vị, không còn nấu một số món quen thuộc. Gặng hỏi mãi, chị mới đỏ mặt thú nhận đã mang thai hơn 3 tháng. Người đàn ông khiến chị có bầu chính là anh chồng tôi.

Tôi thực sự choáng váng. Chị kể hai người đã nảy sinh tình cảm từ hơn một năm trước, sau những lần trò chuyện và chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mỗi người. Chị thương anh vì hoàn cảnh thiệt thòi, còn anh tìm thấy ở chị sự quan tâm mà lâu nay mình thiếu vắng. Họ nói tình cảm này nghiêm túc và muốn được gia đình chấp nhận để tiến tới hôn nhân.

Anh chồng biết tin có con thì vui mừng ra mặt, lập tức gọi điện báo cho bố mẹ. Anh còn muốn tổ chức đám cưới ở quê để chính thức đưa chị về làm vợ. Nhưng phản ứng của bố mẹ chồng lại khiến tôi khó xử. Ông bà gọi điện trách vợ chồng tôi không biết quản lý người trong nhà, để chuyện tình cảm xảy ra ngay dưới mái nhà mình. Ông bà lo anh còn chưa đủ khả năng nuôi con trai riêng, nay thêm vợ và một đứa trẻ nữa thì lấy gì trang trải cuộc sống.

Tôi không biết nên vui hay lo. Sau 8 năm gắn bó, người giúp việc mà chúng tôi tin tưởng sắp trở thành chị dâu. Tôi cũng không muốn ngăn cản hai người nếu họ thực sự thương yêu nhau, nhưng liệu tình cảm có đủ để họ cùng gánh vác cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn?

Có lẽ điều vợ chồng tôi cần làm lúc này không phải là quyết định thay họ, mà là để hai người tự nhìn nhận trách nhiệm trước khi kết hôn. Bởi tình yêu có thể bắt đầu từ sự đồng cảm, nhưng hôn nhân muốn bền lâu còn cần khả năng chăm sóc con cái, tự lập về kinh tế và cùng nhau chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Giúp đỡ người thân là điều đáng quý, nhưng không thể vì thương mà gánh thay cả cuộc đời họ.