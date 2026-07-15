Tối ngày 13 tháng 7, thông tin nhà sản xuất phim huyền thoại Thi Nam Sinh (Nansun Shi) qua đời tại Bệnh viện Sanatorium & Hospital Hồng Kông (Hồng Kông, Trung Quốc) đã gây rúng động giới mộ điệu. Đằng sau sự tiếc thương dành cho một tượng đài điện ảnh, nguyên nhân tử vong được phía công ty sản xuất Film Workshop công bố đã lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y khoa: Bà trút hơi thở cuối cùng do chứng suy đa tạng sau một thời gian dài âm thầm chống chọi với căn bệnh rối loạn hệ thống miễn dịch nghiêm trọng.

Nansun Shi qua đời ở tuổi 75 vì suy đa ta tạng

Thi Nam Sinh (Nansun Shi) là bóng hồng quyền lực độc nhất trong nhóm "Bảy kỳ quan của Cinema City" và là nhà đồng sáng lập hãng phim huyền thoại Film Workshop vào năm 1984. Suốt nửa thế kỷ cống hiến, bà là bộ óc thực tế đứng sau việc điều phối ngân sách, sản xuất và phát hành quốc tế cho hàng loạt kiệt tác phòng vé như "Bản sắc anh hùng" (A Better Tomorrow), "Điệp huyết song hùng" (The Killer) hay "Chuyện ma Trung Hoa". Với năng lực chuyên môn vượt trội, bà đã xuất sắc nhận giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 43 vào năm 2025, khẳng định vị thế một tượng đài kiêu hãnh khiến cả giới điện ảnh nể phục.

Lời kể xót xa từ người thân và bức màn che giấu bệnh tật suốt 4 năm

Từng là bạn đời, người cộng sự thân thiết nhất suốt mấy chục năm, đạo diễn Từ Khắc đã nghẹn ngào chia sẻ về những ngày cuối đời đầy kiên cường của bà Thi Nam Sinh. Ông cho biết hệ miễn dịch của bà bắt đầu gặp vấn đề từ năm 2022 và nhanh chóng suy yếu nghiêm trọng trong thời gian gần đây, tạo cơ hội cho virus tấn công dữ dội và tàn phá các cơ quan nội tạng.

"Bà ấy đã kiên cường chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, ra đi thanh thản bên cạnh người thân và bạn bè", ông nói.

Hình ảnh của Nansun Shi cùng chồng cũ Từ Khắc, ông cho biết sức khỏe bà yếu đã vài năm nhưng luôn cố che giấu

Người bạn tri kỷ lâu năm của bà, minh tinh Lâm Thanh Hà (Brigitte Lin) cũng đau đớn viết thư tiễn biệt lúc 4 giờ sáng:

"Rất miễn cưỡng, nhưng tôi phải buông tay. Là bạn tốt của Thi Nam Sinh, cách tốt nhất để đền đáp cô ấy là lan tỏa năng lượng của tình yêu thương, giống như cô ấy đã làm".

Sự ra đi của bà khiến công chúng nhận ra một thực tế đau lòng: Đằng sau nụ cười rạng rỡ, vui vẻ luôn bày ra trước mắt bạn bè chính là một nỗ lực gồng gánh bệnh tật phi thường. Vì không muốn bất kỳ ai phải lo lắng hay thương hại, Thi Nam Sinh chọn cách giấu kín hoàn toàn sự suy kiệt của bản thân. Cho đến những tháng cuối đời, dù vóc dáng đã gầy gò trơ xương và phải chống gậy để đứng vững, bà vẫn trang điểm vô cùng hoàn hảo, cười nói ấm áp mỗi khi gặp gỡ người thân.

Sự kiêu hãnh và kiên cường đó đã vô tình đẩy bà vào tình thế nguy hiểm khi hệ miễn dịch hoàn toàn sụp đổ, khiến một đợt nhiễm trùng do virus dễ dàng kích hoạt phản ứng viêm hệ thống và dẫn đến suy đa tạng nhanh chóng.

Các bộ phim của Nansun Shi gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người

Khi hệ miễn dịch sụp đổ, cơ thể "buông tay" như thế nào?

Để dễ hình dung, hệ miễn dịch giống như một đội quân bảo vệ nghiêm ngặt, luôn túc trực để tiêu diệt mọi kẻ ngoại lai xâm nhập. Nhưng một khi "đội quân" này bị tê liệt do bệnh lý hoặc tuổi tác, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái mở toang cửa, không còn một người canh gác.

Lúc này, ngay cả một loại virus hay vi khuẩn thông thường vốn dĩ vô hại cũng dễ dàng vượt qua hàng rào phòng thủ, đi thẳng vào máu và nhân bản với tốc độ chóng mặt. Để chống trả trong vô vọng, cơ thể sẽ kích hoạt một phản ứng viêm toàn thân cực kỳ dữ dội.

Thay vì tiêu diệt virus, phản ứng viêm quá đà này lại phản tác dụng giống như một cơn bão quét qua mọi mạch máu, làm tổn thương diện rộng và khiến huyết áp tụt dốc không phanh. Khi dòng máu không còn đủ áp lực để mang oxy đến nuôi dưỡng các tế bào, các cơ quan quan trọng như thận, phổi, gan và tim sẽ lần lượt "đình công" theo hiệu ứng domino.

Đây chính là trạng thái suy đa tạng (hội chứng các cơ quan nội tạng đồng loạt ngừng hoạt động) cấp tính với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, biến một ca nhiễm trùng tưởng chừng đơn giản thành thảm kịch chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Thói quen "giấu bệnh, tỏ ra vui vẻ": Quả bom hẹn giờ tàn phá sức khỏe

Từ câu chuyện của nhà sản xuất Thi Nam Sinh, các bác sĩ cảnh báo một thực trạng tâm lý đáng báo động, nhất là ở những người trung niên và cao tuổi: Xu hướng chịu đựng âm thầm, giả vờ khỏe mạnh và giấu kín bệnh tật vì sợ làm phiền lòng con cái hay những người xung quanh.

Ngay cả những giai đoạn bệnh tình trở nặng, nàh saen xuất phim nổi tiếng này vẫn tỏ ra vui vẻ, chuyên nghiệp trong mọi sự kiện

Nhiều người thường có thói quen phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể như mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, hay các đợt sốt vặt liên miên. Việc cố gắng gồng gánh, tỏ ra vui vẻ để duy trì công việc và cuộc sống bình thường thực chất đang tước đi cơ hội được chẩn đoán và điều trị kịp thời ở giai đoạn vàng. Khi các triệu chứng bùng phát ra bên ngoài đến mức không thể che giấu, các cơ quan nội tạng thường đã tổn thương quá sâu, khiến việc cứu chữa trở nên vô vọng.

Sự ra đi vì suy đa tạng của một nhân vật tầm cỡ như Thi Nam Sinh là bài học đắt giá nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể. Để bảo vệ bản thân trước nguy cơ suy đa tạng, mỗi người cần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ, tuyệt đối không tự ý điều trị các triệu chứng mệt mỏi tại nhà và luôn nhớ rằng: Thể hiện sự yếu đuối khi đau ốm không phải là thất bại, mà là bước đầu tiên để tự cứu lấy mạng sống của chính mình.

Nguồn và ảnh: QQ, Elephant News, Yahoo, Screen Daily