Công chúa Gabriella gây sốt với váy trắng Dior lấp lánh: Nhìn là muốn sắm đồ Noel cho con gái

Cuối tháng 11, khi Monaco bắt đầu bước vào mùa lễ hội, gia đình Thân vương Albert và Vương phi Charlene đã xuất hiện tại buổi lễ thắp sáng đèn Giáng sinh ở Place du Casino - quảng trường nổi tiếng bậc nhất Monte-Carlo. Bên cạnh cha mẹ, cặp song sinh hoàng gia là Công chúa Gabriella và Hoàng tử Jacques cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Đặc biệt, cô bé 10 tuổi Gabriella khiến truyền thông quốc tế “đứng ngồi không yên” khi diện một bộ váy trắng tinh khôi của nhà mốt Dior, phối cùng giày búp bê Chloé, trông chẳng khác nào một nàng ballerina nhỏ giữa không gian ngập ánh đèn. Trong những khoảnh khắc ấy, nhiều người nhận ra Gabriella ngày càng giống mẹ không chỉ ở đường nét gương mặt mà còn ở gu thẩm mỹ trang nhã, tinh tế và rất “hoàng gia”.

Công chúa nhỏ tỏa sáng giữa đêm thắp đèn Giáng sinh

Ngày 29/11, Place du Casino ở Monte-Carlo rực rỡ hơn thường lệ khi lễ thắp sáng đèn Giáng sinh chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 12 tại Monaco. Gia đình hoàng thân xuất hiện đầy đủ: Thân vương Albert, Vương phi Charlene, Công chúa Gabriella và Hoàng tử Jacques. Trong khung cảnh hàng ngàn ánh đèn lung linh, cây thông khổng lồ và những dãy đèn trang trí được bật sáng, Gabriella trở thành điểm nhấn dịu dàng mà vẫn đầy khí chất.

Cô bé mặc một chiếc váy len pha lông cừu alpaca màu trắng ngà, sợi kim tuyến vàng xuyên suốt thân váy, tạo cảm giác lấp lánh như những bông tuyết dưới ánh đèn. Bên ngoài là chiếc áo khoác Dior đồng bộ, cổ áo nhỏ xinh, hàng cúc chạy dọc phía trước, phom dáng gọn gàng nhưng vẫn đủ ấm áp. Bên trong, Gabriella mặc thêm áo len cổ lọ mỏng để giữ ấm, kết hợp tất len trắng dày cho phù hợp với thời tiết lạnh.

Điểm hoàn thiện cho set đồ là đôi giày búp bê “Marcie Off White Leather Ballerina” của Chloé. Giày búp bê da mềm, màu trắng hơi ngà, đơn giản nhưng tinh tế, giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, đúng chất một nàng “vũ công ballet Giáng sinh”. Theo trang Royal Fashion Daily, riêng đôi giày đã có giá khoảng 570 bảng Anh, còn váy và áo khoác Dior lần lượt khoảng 890 và 1.150 bảng. Tính sơ qua, bộ đồ của cô bé đã vượt mốc hơn 1.000 bảng (hơn 40 triệu đồng) con số không hề nhỏ, nhưng lại rất dễ hiểu với tiêu chuẩn thời trang của một gia đình hoàng tộc châu Âu.

Gu thời trang “bản sao” Vương phi Charlene

Các biên tập viên thời trang quốc tế nhận xét, sau nhiều năm theo dõi phong cách của Vương phi Charlene, họ bắt đầu thấy bóng dáng người mẹ trong cách Gabriella được chọn trang phục. Charlene vốn nổi tiếng với phong cách tối giản, thanh lịch, yêu thích những gam màu trắng, kem, đen, đỏ và các đường cắt may sắc sảo. Cô từng nhiều lần diện thiết kế Dior trên thảm đỏ, từ lễ trao giải Princess Grace ở Manhattan năm 2016 đến chặng đua Monaco Grand Prix 2023.

Giờ đây, Gabriella được mẹ cho làm quen với những thương hiệu thời trang cao cấp tương tự. Bộ hai mảnh Dior trắng ngà, lấp lánh sợi vàng và bạc mà cô mặc rất giống phong cách của mẹ: không cần quá nhiều chi tiết rườm rà, nhưng chất liệu và phom dáng “nói hộ” đẳng cấp.

Biên tập viên Thời trang & Làm đẹp của tạp chí HELLO!, Laura Sutcliffe cũng là mẹ hai con đã nhận xét rằng chiếc áo khoác của Gabriella “quá đáng yêu và hoàn hảo cho mùa Giáng sinh”. Cô cho rằng thời trang trẻ em dịp lễ hội luôn có chút lấp lánh, bay bổng, và set đồ Dior này đáp ứng đúng tinh thần đó: Trắng mùa đông, ánh vàng bạc nhẹ, trông như bước ra từ thế giới của Nữ hoàng băng giá Elsa trong Frozen , nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ, trong trẻo của một bé gái 10 tuổi. Không bị “già dặn hóa”, không cố gồng thành người lớn, mà vừa đủ trang trọng cho sự kiện hoàng gia.

Xuất hiện tại buổi lễ thắp đèn Giáng sinh chỉ là một phần trong lịch trình cuối năm khá bận rộn của Gabriella. Trước đó, vào ngày 19/11, cô bé đã cùng bố mẹ và anh trai tham dự Quốc khánh Monaco - ngày kỷ niệm sự lên ngôi của Thân vương Albert. Trong dịp này, Gabriella gây chú ý với bộ váy khoác đỏ tươi, kết hợp giày Mary Jane và băng đô nơ cùng tông, trông vừa trang nhã vừa rực rỡ đúng tinh thần lễ hội.

Nếu so chiếc váy đỏ Ngày Quốc khánh và set đồ trắng Dior đêm thắp đèn Giáng sinh, dễ thấy Gabriella đang được xây dựng hình ảnh như một “fashionista hoàng gia nhí”: Khi thì rực rỡ tươi vui, khi thì tinh khôi như búp bê tuyết. Dù còn nhỏ, cô bé đã biết đứng thẳng, ngoan ngoãn, nắm tay mẹ trong đám đông, nở nụ cười nhẹ khi ống kính hướng đến mình. Tất cả tạo nên cảm giác dễ gần, không quá “xa vời”, khiến nhiều bà mẹ trên khắp thế giới nhìn vào cũng thấy… muốn sắm cho con gái một bộ đồ trắng lấp lánh đi xem đèn Giáng sinh.

Câu chuyện về chiếc váy Dior của Gabriella nghe có vẻ rất xa xỉ, nhưng nếu nhìn ở góc độ đời sống thường ngày, nó vẫn mang lại nhiều gợi ý đáng yêu cho các mẹ bỉm. Không phải ai cũng cần hoặc có thể mua đồ hiệu cho con. Thứ chúng ta có thể “mượn” từ phong cách của Gabriella là ý tưởng: Một bộ đồ trắng ngà, chất liệu len hoặc dạ mềm, thêm chút chi tiết lấp lánh, phối cùng giày búp bê đơn giản, đã đủ để bé trông như một “vũ công Giáng sinh” trong những bức ảnh kỷ niệm cuối năm.

Thay vì chạy theo thật nhiều xu hướng, đôi khi chỉ cần chọn tông màu hợp với mùa, phom dáng vừa vặn thoải mái, và một vài chi tiết nhỏ mang không khí lễ hội là đủ. Cách mà gia đình hoàng gia Monaco chăm chút cho Gabriella cho thấy thời trang dành cho trẻ em vẫn có thể sang trọng mà không đánh mất sự hồn nhiên, điều các bà mẹ Việt hoàn toàn có thể áp dụng linh hoạt theo điều kiện riêng của mình.