Hemispheres là một trong những điểm đến nổi bật trong lĩnh vực nhà hàng fine-dining, nhiều lần được xướng tên tại các giải thưởng ẩm thực (Lựa chọn bởi Michelin Guide 2023 & 2024, Giải thưởng Tripadvisor Best of the Best 2023 & 2024). Nhà hàng phục vụ bít tết và hải sản nướng cao cấp, được nhập khẩu hoặc thu hoạch từ những nguồn cung có chất lượng hảo hạng và bền vững. Những nét đẹp đặc trưng của Việt Nam, hòa cùng với khung cảnh thơ mộng bên Hồ Tây tạo cho Hemispheres bầu không khí yên bình, thân mật nhưng không kém phần sang trọng và tinh tế.

3 năm liên tiếp được Michelin vinh danh

Lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh Michelin Selected là cột mốc đáng tự hào đối với Hemispheres Steak & Seafood Grill, không chỉ khẳng định chất lượng ẩm thực cao cấp và dịch vụ xuất sắc của nhà hàng, mà còn đánh dấu thành quả từ quá trình không ngừng đổi mới, sáng tạo và giữ vững bản sắc riêng biệt của Hemispheres trong suốt hơn 20 năm hoạt động.

Trong năm 2024, nhà hàng đã tiến hành tân trang toàn diện không gian với phong cách hiện đại, trẻ trung hơn, đồng thời giới thiệu thực đơn mới mang đậm tinh thần khám phá ẩm thực toàn cầu – sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật chế biến phương Tây và nguyên liệu bản địa. Danh hiệu Michelin Selected 2025 vì vậy càng trở nên ý nghĩa hơn, như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình đổi mới của toàn đội ngũ nhà hàng trong suốt một năm qua.

Không gian nhà hàng mới được tân trang trong năm 2024 của Hemispheres

Đại diện nhà hàng Hemispheres - bếp trưởng Nam Nguyên đã tham dự Lễ trao giải The MICHELIN Guide Ceremony 2025, vinh dự nhận giải thưởng danh giá từ Ban tổ chức. Bên cạnh đó, anh cũng đã tham gia buổi phỏng vấn riêng với đội ngũ MICHELIN và có mặt trong phần giao lưu nhóm cùng giới truyền thông ngay sau thời điểm công bố danh sách các nhà hàng được tuyển chọn, trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

"Ba năm liên tiếp được Michelin Guide vinh danh là một cột mốc đầy tự hào đối với toàn đội ngũ Hemispheres. Chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, khẳng định bản sắc Việt Nam trên bản đồ ẩm thực quốc tế", ông Nguyễn Công Chung, Giám đốc Ẩm thực kiêm Tổng Bếp trưởng Khách sạn Sheraton Hanoi chia sẻ.

Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Hemispheres và giải thưởng

Nơi giao thoa giữa ẩm thực thế giới và tinh hoa sản vật Việt Nam

Hemispheres là một trong những nhà hàng hiếm hoi tại Hà Nội theo đuổi triết lý ẩm thực fine-dining gắn liền với câu chuyện về các "bán cầu" – đại diện cho sự khám phá toàn cầu và kết nối con người qua văn hoá ẩm thực. Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Nguyễn Công Chung – Đầu bếp xuất sắc nhất châu Á năm 2017, và bếp trưởng hiện tại Nam Nguyên, thực đơn tại Hemispheres là sự giao thoa giữa kỹ thuật chế biến kiểu Âu cùng nguyên liệu bản địa cao cấp như quất Quảng An, tỏi Lý Sơn, tiêu hồng Phú Quốc hay tôm hùm Nha Trang.

Bếp trưởng Nguyễn Nam Nguyên của Hemispheres

Những món ăn đã góp phần làm nên tên tuổi và danh tiếng của Hemispheres với Michelin Guide bao gồm:

- Cá hồi muối Hemispheres – đại diện cho bán cầu Tây Bắc, sử dụng cá hồi Đại Tây Dương muối thủ công, ăn kèm mousse bơ, nấm truffle và kem chua.

- Tôm hùm Nha Trang nướng kiểu Thermidor – điểm nhấn của bán cầu Đông Bắc, mang vị béo ngậy tinh tế nhờ sốt nấm và phô mai.

- Sườn cừu New Zealand bỏ lò với xốt sả và tỏi đen Lý Sơn – món ăn lấy cảm hứng từ ký ức du lịch của bếp trưởng, cân bằng giữa tinh thần bản địa và phong cách châu Âu hiện đại.

- Thăn bò Tomahawk Wagyu Úc MB4-5 – biểu tượng cho phần "Steak" trong tên gọi nhà hàng, nổi bật với kỹ thuật nướng hoàn hảo và phần thịt mọng nước.

Mỗi món ăn là một chương trong cuốn "hộ chiếu ẩm thực" của Hemispheres – hành trình mà thực khách được mời gọi để khám phá thế giới qua lăng kính hương vị.

Các món ăn thuộc thực đơn gọi món tại nhà hàng Hemispheres

Dấu ấn Michelin và sự khẳng định đẳng cấp ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới

Từ khi lần đầu được tuyển chọn bởi Michelin Guide vào năm 2023, nhà hàng đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách trong và ngoài nước, đặc biệt là giới sành ăn quốc tế lưu trú tại Hà Nội. Việc liên tiếp được vinh danh trong danh sách Michelin Selected càng củng cố thêm vị thế của Hemispheres trong phân khúc fine-dining tại Việt Nam, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn mới về sự nhất quán, chất lượng và trải nghiệm khách hàng.

"Chúng tôi tự hào khi thấy Hemispheres không chỉ là biểu tượng ẩm thực của Sheraton Hanoi Hotel, mà còn trở thành một điểm đến được quốc tế công nhận. Giải thưởng Michelin năm nay là minh chứng cho đam mê, tâm huyết và tài năng của đội ngũ bếp và phục vụ tại đây", cô Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc Khách sạn Sheraton Hanoi Hotel chia sẻ.

Việc Hemispheres tiếp tục được Michelin Guide tuyển chọn trong ba năm liên tiếp không chỉ là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ bếp và phục vụ, mà còn là bước đệm quan trọng để nhà hàng tiến xa hơn trên hành trình vươn tầm quốc tế. Danh hiệu Michelin Selected 2025 một lần nữa khẳng định rằng ẩm thực tại Hemispheres không chỉ đạt chuẩn quốc tế về kỹ thuật chế biến, mà còn mang đậm bản sắc Việt Nam trong từng hương vị và câu chuyện ẩm thực.

