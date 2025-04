Tổng Bếp trưởng Four Points by Sheraton Hà Giang: Mỗi món ăn ngon là một câu chuyện, ẩm thực nơi đây là một kho tàng vô giá

Ưu đãi đặc biệt dịp lễ 30/4 – 1/05: Trải nghiệm ẩm thực bản địa đỉnh cao tại Four Points by Sheraton Hà Giang

Nhân dịp đại lễ 30/4, Four Points by Sheraton Hà Giang trân trọng mang đến chuỗi ưu đãi ẩm thực hấp dẫn dành cho du khách. Nổi bật là buffet quốc tế tại nhà hàng Hà Giang Kitchen với hơn 50 món ăn Á - Âu và bản địa, chỉ từ 500.000VNĐ++/người. Tại Lobby Lounge - Best Brew, thực khách có thể lựa chọn các combo bánh ngọt và đồ uống đặc biệt với 2 combos: Người Việt Nam & Chung Tay được thiết kế riêng cho tuần lễ Hào Khí Dân Tộc, mang đến không khí ấm cúng và đầy cảm xúc giữa lòng cao nguyên đá.