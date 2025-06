Nhà cửa, xe cộ đều đứng tên mẹ chồng và có trước hôn nhân, tôi phải làm sao đòi được chỗ tài sản đó sau khi ly hôn?

Tôi vẫn tự nhủ mình là đứa may mắn. May vì thoát khỏi cái nghèo của quê nhà, may vì lấy được chồng giàu, và may nhất là sinh được một thằng cháu đích tôn cho nhà người ta.

Mới 18 tuổi, tôi đã chân ướt chân ráo lên thành phố. Mười mấy năm trời vật lộn kiếm sống, đến năm 33 tuổi mới chợt nhận ra rằng con gái như tôi, không có tiền, không có sắc mà giờ lại luống tuổi thì ai rước đây?

Thế là tôi vội vàng nhờ vả mai mối. 33 tuổi rồi, không lấy chồng thì ế là cái chắc. Giờ cũng chẳng còn thời gian mà tìm hiểu hay chọn lựa. Ở thời điểm ấy, tôi thậm chí còn nghĩ rằng có người rước hộ cho đã là mừng lắm rồi!

Và tôi đã trúng số. Chồng tôi là con trai duy nhất của gia đình khá giả. Lúc trẻ, anh cũng chơi bời dữ lắm nên con gái nhà tử tế cũng ngại mà không muốn dây vào. Khi được người quen mai mối, cả tôi và chồng đều nghĩ bản thân mình đã vớ bở. Tôi nghĩ mình may mắn khi kết hôn với chồng giàu, trong khi chồng thì nghĩ thật may khi có được vợ hiền từ quê.

Cưới xong, nhà chồng cho vợ chồng tôi ở trong căn biệt thự đẹp long lanh. Tôi chẳng phải bỏ ra một đồng nào, tất nhiên rồi, tôi làm gì có đồng nào mà bỏ ra cơ chứ! Đến việc sinh con, do đã quá tuổi nên tôi phải làm thụ tinh ống nghiệm, tốn hơn 300 triệu - cũng do nhà chồng lo hết. Gớm! Đến lúc mót cháu rồi thì 300 triệu chứ 3 tỷ cũng phải bỏ ra.

Từ khi có con, tôi sống như bà hoàng, tiền bạc không thiếu, huyền không em nhỏ có ông bà trông nom. Tôi đi làm như đi chơi, chọn một công việc lương thấp thấp nhưng được cái nhàn hạ, chẳng phải làm gì mấy, đến nơi chỉ như kiểu báo cáo có mặt rồi lại xách túi về.

Thế mà, đang yên đang lành, chồng tôi lại ngoại tình. Mấy lần đầu, mỗi lần tôi làm ầm ĩ lên, bố mẹ chồng lại xuống nước mong tôi bỏ qua. Sau đó, họ cũng tìm đủ cách bù đắp cho tôi. Và cũng chính vì vậy, lần này khi phát hiện chồng lại ngoại tình, tôi quyết định hành động.

Tôi đứng trước mặt nhà chồng, nước mắt ngắn dài:

"Con phải ly hôn! Anh ấy đã phản bội con!".

Bố mẹ chồng mặt cắt không còn giọt máu. Họ xin lỗi tôi thay cho con trai ngu dại, bảo tôi tha thứ cho chồng vì đứa nhỏ. Nhưng tôi đã chuẩn bị kịch bản này từ lâu.

"Con nói rõ thế này, ông bà cũng biết chuyện anh ấy ngoại tình không phải lần đầu mà là quá nhiều lần rồi. Con không tha thứ được, mà bản thân anh ấy cũng không thay đổi được. Chuyện ly hôn con không đổi ý đâu ạ. Nhưng còn thằng bé con, con hiểu thằng bé là cháu đích tôn của họ nhà mình. Con chấp nhận đau khổ mà xa con để thằng bé ở với nhà nội. Thế nhưng con đề nghị là ông bà sang tên căn nhà này và mảnh đất ở quê cho con. Đó là bồi thường cho những tổn thương con phải chịu!".

Mặt ông chồng tôi đỏ bừng:

"Cô nói khùng điên cái gì đấy?".

Tôi mỉm cười:

"Vậy thì cũng được, tôi sẽ đưa thằng bé đi, gia đình anh chu cấp để tôi nuôi nó".

Thế là cuộc chiến pháp lý bắt đầu. Tôi thuê luật sư giỏi nhất. Ngày nào cũng lên mạng đọc các diễn đàn ly hôn để học hỏi kinh nghiệm đòi tài sản. Tôi biết mình đang bị nhiều người lên án là tham lam, nhưng kệ họ! Cả đời tôi vất vả, giờ mới có cơ hội đổi đời.

Nói trắng ra, sai lầm lớn nhất của ông bà là nuông chiều con trai thành hư hỏng. Còn tôi? Tôi chỉ đang đòi lại những gì xứng đáng thuộc về mình. Giờ tôi mới hiểu tại sao người ta bảo "đàn bà khôn ngoan là phải biết nắm tài sản trong tay."

Thế nhưng có một vấn đề khá phức tạp: căn nhà và mảnh đất ở quê đều là tài sản trước hôn nhân và quan trọng là đều đang đứng tên mẹ chồng tôi. Ngoài ra, chiếc xe ô tô chồng tôi đang đi cũng đứng tên mẹ chồng tôi, nên việc tranh chấp theo luật sư bảo rằng là khó khăn.

Hơn nữa, tôi hiện không có công ăn việc làm ổn định, cũng không có nhà cửa ở thành phố, nên cũng bất lợi trong việc giành quyền nuôi con. Cái này mới phiền phức, không có thằng bé thì tôi không có cái gì để ra điều kiện với nhà chồng cả.

Ai hiểu biết về luật thì có thể tư vấn giúp tôi với được không?