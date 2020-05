Nguyên Viện phó Viện KSND tỉnh Long An, người ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải: “Tôi thấy mình làm đúng”

Bà Nhanh từng là người tham gia thực nghiệm điều tra tại hiện trường và chứng kiến bị can Hải thực hiện hành vi phạm tội, rồi sau đó có gặp nói chuyện với bị can Hải vài lần.



Theo bà Nhanh, đây là vụ án khá phức tạp về tình tiết. Khi đó, cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh thường xuyên họp để đánh giá chứng cứ, chứng minh Hồ Duy Hải phạm tội.

Bà Trần Thị Nhanh khi còn đương chức Phó Chủ tịch tỉnh Long An (Ảnh: Báo Long An)

"Đã 13 năm rồi, sự việc khá là lâu. Nếu quay lại thời gian, nghĩ đến thời điểm đó, tôi cho rằng mình đã làm có trách nhiệm với vấn đề của xã hội.

Tôi cùng làm với mọi người, làm hết mình. Tôi cũng đã từng phân vân mọi thứ. Tôi thấy mình làm đúng", bà Nhanh nói.

"Sự việc đang quay trở lại, vụ án được xét xử phiên giám đốc thẩm, tôi cũng đang chờ kết quả", bà Nhanh nói thêm.

Bà Nhanh cũng bảo bây giờ có hỏi về nhận định về việc, bà không nói được. Tương tự, nếu có hỏi về cảm xúc của bà nếu về sau, Hồ Duy Hải được tuyên vô tội, tự do, bà không thể chia sẻ được là cảm xúc gì.

Bà Nhanh bảo rằng bà không thể đặt cảm xúc dưới góc độ của một công dân bình thường, bởi "tôi là người trong cuộc".

Bà Nhanh tặng hoa cho ngành tư pháp tỉnh Long An khi bà còn là Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Ảnh: Báo Long An)

Cũng theo nguyên Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, là người trực tiếp tham gia quá trình điều tra và ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải, thì: "Nếu sau này có ai đó đứng ra nhận tội thay cho Hồ Duy Hải, thì cũng sẽ giống như mọi người, tôi làm sai thì tôi chịu trách nhiệm chứ biết sao bây giờ".

Khi được đề cập đến quá trình điều tra vụ án 13 năm trước, liệu có nhận thấy điều gì bất thường hay không?, bà Nhanh cho biết, quá trình điều tra được làm rất công tâm.

"Lúc đó, chúng tôi làm rất trách nhiệm, cân nhắc, suy xét mọi mặt. Mạng người quan trọng, sinh mạng của một người rất quan trọng, không thể làm oan cho ai, và cũng không thể làm ngơ trước mất mát của gia đình nạn nhân nên tôi làm việc công tâm, trách nhiệm", bà Nhanh khẳng định.

Dự kiến, phiên xét xử giám đốc thẩm diễn ra đến ngày 8/5, bà Nhanh cho biết "sẽ chờ đợi, mong mọi việc đứng ở góc độ công bằng khách quan".

Bà Nhanh cũng cho biết thêm, trong suốt quá trình công tác, từ ngành tư pháp, kiểm tra Đảng, Nhà nước, bản thân bà luôn làm việc vì trách nhiệm với mọi người, với xã hội, không làm gì cho riêng cá nhân.

Bà Trần Thị Nhanh là nguyên phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, sau đó làm Phó Chủ tịch tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hiện bà là Chủ tịch Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 – 2021.