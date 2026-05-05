Nguyên nhân nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn cùng trường "đánh hội đồng"

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 24-4, Công an phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận nguồn tin phản ánh việc em L.V.D. (SN 2010; ngụ Tổ dân phố Yên Lệnh, phường Duy Tiên), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Chuyên Ngoại bị một nhóm học sinh lớp 7 cùng trường "đánh hội đồng gây thương tích. Vụ việc được đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tiên đã vào cuộc xử lý, đồng thời báo cáo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, cử cán bộ tới hiện trường nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Hình ảnh nam sinh lớp 9 bị các bạn cùng trường "đánh hội đồng". Ảnh cắt từ clip

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua xác minh, xác định ngày 24-4, có 8 học sinh lớp 7, Trường THCS Chuyên Ngoại (đều dưới 14 tuổi), do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, học tập tại trường đã tụ tập "đánh hội đồng" em L.V.D. khiến em bị đau ở vùng đầu, cổ, 2 vai sưng nề.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an phường Duy Tiên đã phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Chuyên Ngoại tổ chức buổi làm việc giữa đại diện nhà trường; phụ huynh của 8 học sinh tham gia đánh bạn và đại diện gia đình em D..

Cơ quan công an cho biết, do 8 học sinh tham gia đánh bạn đều chưa thành niên, chưa đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính nên việc giải quyết chủ yếu theo hướng giáo dục, răn đe, phối hợp gia đình và nhà trường quản lý theo quy định pháp luật.

Quá trình làm việc, 8 học sinh và gia đình các cháu đã nhận rõ hành vi sai phạm của con em mình, trực tiếp xin lỗi gia đình em D. và cam kết sẽ có trách nhiệm đền bù thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và được gia đình nạn nhân chấp nhận.

Để không tái diễn các trường hợp tương tự, Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Công an phường tham mưu tới chính quyền địa phương chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống bạo lực học đường; đồng thời phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Chuyên Ngoại làm việc với các bên liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định pháp luật.