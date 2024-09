Những ngày gần đây, người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ gây xôn xao khi rộ tin mắc nợ tiền tỷ, cô livesstream khóc nức nở và có những phát ngôn tiêu cực. Hiện tại, Lương Mỹ Kỳ chưa tiết lộ lý do vướng vào nợ nần nhưng nhiều cư dân mạng suy đoán có liên quan đến việc chinh chiến cuộc thi Miss Fabulous International tại Thái Lan hồi tháng 11/2023. Bởi lẽ thời điểm đó, Lương Mỹ Kỳ cho biết đã đầu tư trang phục, ekip hùng hậu đến với cuộc thi. Cô giành vị trí Á hậu 2 Miss Fabulous International, khi về Việt Nam thì không có hoạt động nổi bật.

Mới đây, đại diện đơn vị đưa Lương Mỹ Kỳ đi thi Miss Fabulous International đã lên tiếng làm rõ vấn đề tiền bạc. Người này cho biết đã rất hỗ trợ, không đòi tiền bản quyền nên phủ nhận chuyện Lương Mỹ Kỳ mắc nợ do đi thi quốc tế. Anh cho biết, nguyên nhân thật sự khiến Lương Mỹ Kỳ mắc nợ chỉ mình cô biết, xuất phát từ cá nhân chứ không phải cuộc thi.

Cụ thể, người này phân trần: "Tôi muốn lên đính chính là khi Mỹ Kỳ đi thi đến thời điểm này tôi vẫn không lấy một đồng nào của Kỳ cho chi phí bản quyền. Tôi nói với em cứ thi đi, anh ủng hộ cho em. Và có những khoảng thời gian, tôi còn cho em mượn chi phí để chuẩn bị cho các công tác đi thi. Và đến thời điểm này tôi không đề cập vấn đề tiền bạc gì với Kỳ. Vấn đề Kỳ có vay tiền để làm gì thiệt sự tôi không biết. Nên tôi mong rằng mọi người đừng nói do Kỳ đầu tư quá nhiều cho việc đi thi mà có những thông tin tiêu cực hiện nay. Vì cả ekip đi cùng Kỳ, ai cũng hỗ trợ cho Kỳ từ chụp ảnh, trang điểm và các nhà thiết kế lo trang phục cho Kỳ. Do chính Kỳ làm việc trực tiếp, được hỗ trợ từ các bạn".

Đại diện đơn vị đưa Lương Mỹ Linh thi Miss Fabulous International cho biết rất hỗ trợ, không đòi tiền bản quyền

Đơn vị này cũng yêu cầu Lương Mỹ Kỳ sớm lên tiếng đính chính thông tin để tránh ảnh hưởng đến những người có liên quan. Đại diện nhắn nhủ: "Tôi xin viết bài đăng này để đính chính những thông tin hiện nay Kỳ đang có vấn đề về 'nợ nần' là lý do cá nhân của Kỳ. Kỳ mượn số tiền lớn vậy để làm gì thì chỉ có Kỳ biết và hiểu được. Tôi cũng mong Lương Mỹ Kỳ đọc được để em đính chính với mọi người. Tránh để mọi người hiều lầm về tôi và các bạn trong ekip đồng hành khi em đi thi".

Việc Lương Mỹ Kỳ bể nợ có thể xuất phát từ cá nhân chứ không phải đầu tư đi thi quốc tế

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng tố Lương Mỹ Kỳ nợ nần. Hiện tại, fanpage của Lương Mỹ Kỳ dùng để livestream bán hàng, kenh TikTok hơn 400.000 người theo dõi đã đổi tên. Trong livestream gần nhất, Lương Mỹ Kỳ bật khóc nói: "Mỹ Kỳ trải qua nhiều đau khổ quá. Tôi không biết tôi phải sống vì cái gì nữa rồi. Tất cả mọi thứ đã quá cố gắng. Muốn đánh giá sao thì đánh giá, ai muốn thương yêu sao thì thương yêu. Ai muốn chửi sao thì chửi. Tôi đã quá mệt mỏi".

Khi nhiều người lợi dụng ồn ào của Lương Mỹ Kỳ để mạo danh đưa số tài khoản yêu gọi giúp đỡ thì cô lên tiếng: "Hiện tại bản thân Mỹ Kỳ đã tuyệt vọng lắm rồi. Em mong những ai thương em đừng dựng chuyện số tài khoản quyên góp gì cả để tránh bị lừa đảo lừa gạt gì mọi người. Em van xin mọi người luôn, đừng hại em nữa".

Lương Mỹ Kỳ lộ tình trạng đáng lo, khóc nức nở trên livestream

Lương Mỹ Kỳ từng đạt giải Á quân trong một cuộc thi về nhan sắc mà Hương Giang tổ chức. Theo đó, Á quân sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam thi Miss International Queen. Tuy nhiên thời điểm đó, vì nhiều nguyên nhân mà cuối cùng Lương Mỹ Kỳ không còn cơ hội thi Miss International Queen. Cũng từ đó, nhiều bàn tán xung quanh cho rằng mối quan hệ giữa người đẹp và đàn chị Hương Giang không được như xưa.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi trước khi lên đường thi Miss Fabulous International 2023, Lương Mỹ Kỳ từng chia sẻ: "Khi có thông tin không còn được đại diện cho Việt Nam thi Miss International Queen nữa, bản thân tôi rất buồn và tuyệt vọng về bản thân cũng như cả cuộc thi. Tôi tiếc cho sự chuẩn bị của mình, tôi đã bỏ ra kinh phí học tiếng Anh, tiếng Thái, múa lửa, còn chuẩn bị cả quốc phục nhưng cuối cùng không được thể hiện. Có lẽ do tôi thiếu may mắn, bên ban tổ chức cuộc thi thay đổi lịch trình nên tôi cũng không còn cơ hội. Nhưng tôi nghĩ biết đâu ở Miss Fabulous International lần này, may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Sau khi mất suất thi Miss International Queen, tôi không còn niềm tin nào với showbiz, cũng không máu lửa về những cuộc hành trình của mình nên quyết định tập trung vào công việc kinh doanh, kiếm tiền. Không chỉ riêng show của chị Hương Giang, tôi cũng không xuất hiện trên bất kỳ chương trình của ai, ngoại trừ một số anh chị thân thiết".