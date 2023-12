Lương Mỹ Kỳ: "Chị Hương Giang hoàn toàn không nhắn gì sau khi tôi đạt Á hậu"

Ngày 6/12, Lương Mỹ Kỳ đáp chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), trở về nước sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Fabulous International 2023. Nhiều khán giả đã có mặt để chào đón nàng hậu. Tại đây, cô cũng có những chia sẻ về hành trình vừa qua của mình và gây chú ý trong số đó chính là tiết lộ về đàn chị Hương Giang.

Cụ thể, khi được hỏi sau khi đạt danh hiệu quốc tế thì Hương Giang có nhắn nhủ gì, Lương Mỹ Kỳ thẳng thắn trả lời: "Từ hôm nhắn 'ráng lên, chúc em thành công' thì chị Giang không nhắn gì thêm cả, hoàn toàn là không nhắn". Chia sẻ này của Lương Mỹ Kỳ khiến netizen không khỏi bàn tán và đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai.

Chia sẻ của Lương Mỹ Kỳ về Hương Giang khiến cư dân mạng không khỏi hoài nghi về mối quan hệ của cả hai

Lương Mỹ Kỳ từng đạt giải Á quân trong một cuộc thi về nhan sắc mà Hương Giang tổ chức. Theo đó, Á quân sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam thi Miss International Queen. Tuy nhiên thời điểm đó, vì nhiều nguyên nhân mà cuối cùng Lương Mỹ Kỳ không còn cơ hội thi Miss International Queen. Cũng từ đó, nhiều bàn tán xung quanh cho rằng mối quan hệ giữa Lương Mỹ Kỳ và đàn chị Hương Giang không được như xưa.

Trong một buổi phỏng vấn trước khi lên đường thi Miss Fabulous International 2023 với chúng tôi, Lương Mỹ Kỳ chia sẻ: "Khi có thông tin không còn được đại diện cho Việt Nam thi Miss International Queen nữa, bản thân tôi rất buồn và tuyệt vọng về bản thân cũng như cả cuộc thi. Tôi tiếc cho sự chuẩn bị của mình, tôi đã bỏ ra kinh phí học tiếng Anh, tiếng Thái, múa lửa, còn chuẩn bị cả quốc phục nhưng cuối cùng không được thể hiện. Có lẽ do tôi thiếu may mắn, bên ban tổ chức cuộc thi thay đổi lịch trình nên tôi cũng không còn cơ hội. Nhưng tôi nghĩ biết đâu ở Miss Fabulous International lần này, may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Sau khi mất suất thi Miss International Queen, tôi không còn niềm tin nào với showbiz, cũng không máu lửa về những cuộc hành trình của mình nên quyết định tập trung vào công việc kinh doanh, kiếm tiền. Không chỉ riêng show của chị Hương Giang, tôi cũng không xuất hiện trên bất kỳ chương trình của ai, ngoại trừ một số anh chị thân thiết".

Lương Mỹ Kỳ và Hương Giang từng có mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai ít xuất hiện chung

Nói về mối quan hệ với Hương Giang, Lương Mỹ Kỳ thẳng thắn: "Tôi luôn xem chị Hương Giang như đàn chị trong nghề. Tôi là người em, một Á quân xuất phát từ cuộc thi của chị. Có thể do tôi ít gặp chị Giang hơn nên mọi người nghĩ 2 chị em cạch mặt, không còn mặn mà như trước nhưng quả thật là do thời gian qua cả 2 đều rất bận.

Giận thì chắc chắn sẽ có giận, về rất nhiều thứ. Đôi khi, tôi cũng có một chút giận chị Hương Giang. Nhưng tôi nghĩ chị Hương Giang có những lý do riêng và nỗi niềm riêng. Tôi tôn trọng quyết định của chị.

Tôi có nhắn tin với chị Hương Giang. Tôi bày tỏ về sự khó khăn của 1 đại diện Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Qua đó tôi cũng gửi lời xin lỗi đến chị. Khoảng thời gian trước, đôi khi tôi còn quá trẻ con, quá khờ nên nghĩ bản thân phát ngôn như vậy sẽ nổi tiếng. Tôi cũng xin lỗi chị, sợ mình làm chị buồn lòng. Sau đó chị cũng chúc tôi: 'Ráng lên em, chúc em thành công'. Tôi chúc chị sức khỏe và cảm ơn chị rất nhiều".

Lương Mỹ Kỳ đạt giải Á hậu 2 tại Miss Fabulous International 2023