Nguy kịch vì mắc bệnh Whitmore

Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Người bệnh 53 tuổi nhập Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) sau khoảng 3 ngày sốt, rét run, ho khạc đờm đục và khó thở tăng dần. Trước đó, người bệnh tự đi tiêm một loại thuốc không rõ tên tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi nhập viện, người bệnh sốt 39°C, thở gắng sức, co kéo cơ hô hấp phụ, SpO₂ 91% khi thở oxy qua kính, nhịp tim 140 lần/phút, huyết áp 100/70 mmHg. Phổi giảm thông khí bên phải, có nhiều ran ẩm, ran nổ hai bên.

Xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng với bạch cầu 24,5 G/L, tỷ lệ bạch cầu trung tính 89%, Procalcitonin 14,53 ng/mL. Khí máu động mạch ghi nhận giảm oxy máu, PaO₂ 54 mmHg.

Kết quả chụp CT ngực cho thấy tổn thương tại thùy trên phổi phải, nhiều nốt mờ và kính mờ ở hai phổi, xẹp một phần nhu mô hai thùy dưới, dày tổ chức kẽ hai phổi và ít dịch màng phổi phải.

Trước tình trạng nhiễm trùng nặng và suy hô hấp tiến triển, người bệnh được điều trị tích cực với thở máy, kháng sinh phối hợp, thuốc vận mạch, bù dịch, lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ.

Sau 2 ngày, kết quả cấy máu và cấy đờm dương tính với Burkholderia pseudomallei, xác định bệnh Whitmore. Đây là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, có thể biểu hiện ở nhiều cơ quan, trong đó viêm phổi là một thể bệnh thường gặp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp và suy đa cơ quan.

BSCKI Nguyễn Sỹ Mạnh, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, việc xác định được căn nguyên giúp bác sĩ lựa chọn kháng sinh phù hợp, đồng thời kết hợp các biện pháp hồi sức và theo dõi chức năng cơ quan.

Sau quá trình điều trị, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện, các dấu hiệu nhiễm trùng giảm, chức năng hô hấp tiến triển tốt hơn và người bệnh dần hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi sốt cao kéo dài, rét run, ho, khó thở, đau ngực hoặc có biểu hiện nhiễm trùng nặng. Khi triệu chứng diễn biến bất thường hoặc không cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và xác định nguyên nhân.

Người dân cũng không nên tự mua hoặc tiêm thuốc không rõ tên, không rõ nguồn gốc tại nhà vì có thể làm chậm quá trình chẩn đoán và điều trị.