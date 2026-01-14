Cảnh báo từ một ca cấp cứu sau hút mỡ bụng tại một phòng thẩm mỹ tư nhân

Khoảng 23h đêm 11/1/2026, Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một bệnh nhân nữ (49 tuổi, trú tại Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

Theo các bác sĩ trực cấp cứu, khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện bầm tím, tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều và không kiểm soát tại các vị trí phẫu thuật hai bên cơ thể. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, kèm dấu hiệu mất máu cấp, nguy cơ sốc đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời hội chẩn khẩn với Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt để can thiệp chuyên khoa.

Thủ thuật kéo dài nhiều giờ, biến chứng xảy ra ngay sau can thiệp

Theo hồ sơ bệnh án, trước đó bệnh nhân đã thực hiện hút mỡ bụng kết hợp ghép mỡ mặt và ghép mỡ mông tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Thời gian can thiệp kéo dài khoảng 7-8 giờ. Sau thủ thuật, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái choáng, máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

ThS.BSNT Lê Thị Nga - Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, đây không phải là trường hợp hiếm gặp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu làm đẹp tăng cao.

“Hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, không phải là thủ thuật đơn giản như nhiều quảng cáo vẫn mô tả. Nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê - hồi sức và bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thực hiện, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng là rất lớn”, ThS.BSNT Lê Thị Nga nhấn mạnh.

Những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra sau hút mỡ

Theo các bác sĩ chuyên khoa, những biến chứng thường gặp bao gồm:

Tai biến liên quan gây tê, gây mê: Hút mỡ một vùng có thể gây tê, hút từ hai vùng trở lên thường phải gây mê toàn thân. Tại các cơ sở không được cấp phép, thiếu bác sĩ gây mê hồi sức, nguy cơ ngộ độc thuốc, suy hô hấp hoặc sốc phản vệ rất cao nếu không xử trí kịp thời.

Nhiễm trùng, hoại tử mô: Phẫu thuật hút mỡ đòi hỏi vô khuẩn tuyệt đối. Chỉ cần sai sót nhỏ trong kiểm soát nhiễm khuẩn cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, thậm chí hoại tử mô vùng mổ.

Tụ máu, tụ dịch sau phẫu thuật: Đây là biến chứng hay gặp nhất. Lượng máu và dịch ứ đọng trong khoang mỡ có thể gây viêm, đau kéo dài; nếu tồn tại lâu dễ dẫn đến nhiễm trùng thứ phát.

Biến chứng nặng đe dọa tính mạng: Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể gặp tình trạng tắc mạch phổi, tắc mạch não, suy hô hấp cấp. Đây là những biến chứng đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi phẫu thuật phải được thực hiện tại bệnh viện đa khoa có đầy đủ hệ thống gây mê – hồi sức và đội ngũ bác sĩ chuyên sâu.

Ảnh minh họa





Cảnh báo từ thực tế: Đừng đánh đổi sức khỏe vì quảng cáo “có cánh”

Thời điểm cuối năm, nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều spa, phòng khám tư nhân không phép đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ với những lời hứa như “nhanh - nhẹ - không đau - không rủi ro”. Nhiều người dễ dàng tin vào những lời quảng cáo “có cánh”, chi phí rẻ mà quyết định thực hiện thủ thuật tại các cơ sở không đảm bảo an toàn.

Vì vậy, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E khuyến cáo:

- Hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép thực hiện kỹ thuật này.

- Khi thực hiện cần phải bảo đảm các yếu tố: Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ; đầy đủ phương tiện gây mê - hồi sức - cấp cứu; Quy trình kiểm soát và xử trí tai biến, biến chứng…

- Đặc biệt, tuyệt đối không thực hiện hút mỡ tại spa, cơ sở tư nhân, dù chi phí thấp hay quảng cáo hấp dẫn.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng theo các chuyên gia, an toàn y tế phải luôn được đặt lên hàng đầu. Một quyết định vội vàng có thể khiến người bệnh phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.