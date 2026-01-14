Câu chuyện đau lòng xảy ra mới đây tại Trung Quốc đang khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Một nam thanh niên 20 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bụng chướng to bất thường, căng cứng như phụ nữ mang thai ở tháng cuối. Kết quả kiểm tra cho thấy anh đã mắc ung thư đại tràng giai đoạn muộn. Dù được tích cực điều trị, nam thanh niên vẫn không qua khỏi.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi nhập viện, chàng trai này có thời gian dài đắm chìm trong trò chơi điện tử . Để không bị gián đoạn khi chơi game, anh thường xuyên ngồi lâu, nhịn tiểu - nhịn đại tiện , có khi kéo dài nhiều giờ liền. Thói quen tưởng chừng “vô hại” này lại âm thầm gây tổn thương nghiêm trọng cho đường ruột, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Hình ảnh cắt lớp vi tính ổ bụng của bệnh nhân

Các chuyên gia y tế cho rằng, đây không phải là trường hợp cá biệt mà là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về xu hướng ung thư đại tràng ngày càng trẻ hóa . Nhiều người dưới 30 tuổi, thậm chí mới ngoài 20, đã được chẩn đoán mắc bệnh, trong đó nguyên nhân thường đến từ lối sống thiếu lành mạnh kéo dài.

Theo các bác sĩ, cố tình nhịn đại tiện và ngồi lâu ít vận động là hai yếu tố nguy cơ hàng đầu góp phần làm gia tăng ung thư đại tràng ở người trẻ. Khi nhịn đại tiện, phân lưu lại trong ruột quá lâu, các chất độc hại sinh ra trong quá trình tiêu hóa sẽ tiếp xúc liên tục với niêm mạc ruột, gây kích thích, viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào.

Bên cạnh đó, việc ngồi lâu một chỗ , đặc biệt phổ biến ở người chơi game, dân văn phòng hoặc người nghiện điện thoại, khiến nhu động ruột suy giảm rõ rệt. Ruột hoạt động chậm hơn, phân khó được đào thải kịp thời, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. Khi hai yếu tố này kết hợp với nhau trong thời gian dài, nguy cơ tổn thương đường ruột và hình thành ung thư tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, nhiều người trẻ thường chủ quan, cho rằng ung thư đại tràng là bệnh của người trung niên hoặc cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tuổi trẻ không phải “tấm bùa miễn tử” cho sức khỏe . Khi cơ thể liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo nhưng bị phớt lờ, hậu quả có thể đến rất nhanh và nghiêm trọng.

Để bảo vệ đường ruột, các bác sĩ khuyến cáo người trẻ cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Trước hết là uống đủ nước , mỗi ngày nên trên 1,5 lít để giúp phân mềm, giảm áp lực cho ruột. Chế độ ăn cần đảm bảo đủ chất xơ , tối thiểu 25 gram mỗi ngày, có thể bổ sung từ yến mạch, rau xanh, nấm, đậu và các loại ngũ cốc nguyên hạt nhằm kích thích nhu động ruột tự nhiên.

Song song với đó, vận động thể chất đều đặn là yếu tố không thể thiếu. Duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần như đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ, đạp xe không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp ruột hoạt động hiệu quả hơn, giảm nguy cơ bệnh lý đường tiêu hóa.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiêu chảy và táo bón xen kẽ, phân nhỏ dẹt bất thường, cảm giác đi vệ sinh không hết, đau bụng kéo dài trên hai tuần, người bệnh cần đi khám sớm , tuyệt đối không tự chịu đựng hay trì hoãn.

Các chuyên gia kết luận, ung thư đại tràng không còn là căn bệnh “chỉ gặp ở người lớn tuổi”. Việc duy trì thói quen đi vệ sinh đúng lúc, hạn chế ngồi lâu, tăng vận động và lắng nghe cơ thể chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe đường ruột ngay từ khi còn trẻ.

Nguồn và ảnh: QQ