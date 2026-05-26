Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân H.T. (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, co rút tay chân và đau cơ dữ dội sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng kéo dài.

Theo các bác sĩ Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, người bệnh làm việc dưới nền nhiệt khoảng 40 độ C nhưng không bổ sung đủ nước. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine tăng lên 400 µmol/L, cao gấp nhiều lần mức bình thường, cảnh báo tình trạng suy thận cấp nguy hiểm.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục và không phải lọc máu cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo nếu nhập viện muộn hơn, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ suy đa cơ quan và phải lọc máu khẩn cấp.

Theo chuyên gia, nắng nóng cực đoan không chỉ gây mệt mỏi hay say nắng thông thường mà còn có thể dẫn tới mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải, tiêu cơ vân và suy thận cấp. Ngay cả người trẻ khỏe mạnh, không có bệnh nền cũng có thể trở thành nạn nhân nếu lao động kéo dài dưới thời tiết khắc nghiệt.

Các dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu ý gồm: tiểu ít hoặc nhiều giờ không đi tiểu, nước tiểu sẫm màu như nước trà, đau cơ dữ dội, chuột rút liên tục, chóng mặt, buồn nôn, kiệt sức hoặc lơ mơ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần uống nước chủ động, không đợi khát mới uống; bổ sung điện giải khi làm việc ngoài trời; hạn chế lao động nặng từ 10h đến 16h và nghỉ ngơi ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất sức, say nóng. Người lao động ngoài trời cần đặc biệt thận trọng trong những ngày nắng nóng kéo dài để tránh nguy cơ tổn thương thận và các biến chứng nguy hiểm.