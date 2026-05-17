Trong cái nóng oi bức giữa tháng 5, một công nhân xây dựng 44 tuổi đột nhiên bị sốt, đau bụng trên bên phải và dưới bên trái, mắt mờ và gần như ngất xỉu khi đang làm việc. Đồng nghiệp vội vàng đưa anh đến phòng cấp cứu bệnh viện. Lúc đó, huyết áp của bệnh nhân đang giảm dần.

Sau khi cấp cứu và kiểm tra, hỏi bệnh án, người ta phát hiện anh đã không đi tiểu trong hai ngày, và nồng độ urê huyết và creatinin đều tăng cao. Anh được chẩn đoán mắc suy thận cấp và nhiễm toan chuyển hóa. Anh đã hồi phục sau khi nhập viện.

Bác sĩ Chen Tsai-feng, bác sĩ điều trị khoa Thận tại Bệnh viện Đa khoa Dajia Lee (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết bệnh nhân được đồng nghiệp từ công trường xây dựng đưa đến phòng cấp cứu. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân có huyết áp thấp và rất yếu, gần như bị sốc.

Sau khi khám, phát hiện nồng độ urê huyết của bệnh nhân là 60,2 mg/dl (giá trị bình thường khoảng 7-20 mg/dl), và creatinin là 6,74 mg/dl (bình thường 0,7-1,3 mg/dl). Người này cũng có các triệu chứng tăng phosphat máu và các dấu hiệu sinh tồn không ổn định.

Nam công nhân kể lại rằng anh đang làm việc tại một công trường xây dựng và đổ mồ hôi rất nhiều trong thời tiết nóng bức, vì vậy anh đã không đi tiểu gần hai ngày. Bất ngờ thay, giữa ca làm việc, các đồng nghiệp đã đưa anh đến bệnh viện, nơi anh nằm viện 3 ngày trước khi được xuất viện.

Bác sĩ tiết lộ rằng người đàn ông này trước đây đã bị suy thận cấp do uống không đủ nước trong 1 ngày nắng nóng cách đây vài năm và đã phải nhập viện điều trị. Không ngờ, anh ta lại phải nhập viện lần thứ hai vì cùng một tình trạng.

Một trường hợp khác cũng nhập viện vì suy thận không lâu trước đó là người phụ nữ ngoài 60 tuổi. Bà thường đạp xe 30 phút mỗi ngày đến một địa điểm cách nhà 8km để tập thể dục, gần đây cảm thấy không khỏe và bị sốt. Sau khi đến bệnh viện, bà được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân, suy thận cấp và bệnh thận giai đoạn IV.

Bác sĩ cho biết khi nữ bệnh nhân đến bệnh viện, bà nói mình cảm thấy nóng và tê toàn thân. Khi khám, chân bệnh nhân bị sưng. Các xét nghiệm máu tiếp theo cho thấy nồng độ creatine kinase, creatinine và nitơ urê trong máu của bà đều tăng cao.

"Thời tiết nóng bức, tập thể dục gắng sức và uống không đủ nước có thể dẫn đến tiêu cơ vân hoặc suy thận cấp tính", bác sĩ cho biết. Bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính dễ bị tiêu cơ vân và suy thận cấp. Người phụ nữ này bị bệnh thận giai đoạn IV, chức năng thận giảm xuống còn chưa đến 1/3 bình thường. Thời tiết nóng bức và tình trạng mất nước đã gây ra bệnh. Lần này, triệu chứng khó chịu kéo dài nhiều ngày, dẫn đến tình trạng xấu đi và cuối cùng phải nhập viện.

Từ đó, bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng với thời tiết nắng nóng kéo dài, việc giữ đủ nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng, ngay cả trong phòng điều hòa, để tránh say nắng.

Ngoài ra, hãy chú ý đến lượng nước tiểu của bạn. Nếu bạn đổ mồ hôi quá nhiều và lượng nước tiểu giảm, hoặc nếu nước tiểu trở nên sẫm màu hơn hoặc có màu nâu đỏ, hãy cảnh giác, vì đây có thể là dấu hiệu của việc thiếu nước. Đừng cho rằng chỉ uống nước là đủ; hãy uống đủ nước thường xuyên, vì đợi đến khi khát mới uống nước thì đã quá muộn.

