Thời tiết nắng nóng mà ăn uống kiểu này: Hỏi sao "nóng trong người", mụn biểu tình đầy mặt!

Nếu bạn đang thắc mắc vì sao dạo này người lúc nào cũng bứt rứt, nhiệt miệng liên miên, còn da mặt thì "nổi loạn" với đủ loại mụn, hãy kiểm tra xem mình có đang vướng phải những kiểu ăn uống "sinh nhiệt" dưới đây không nhé!

Những "hung thần" ăn uống khiến cơ thể tích nhiệt mùa nóng

1. Nghiện đồ cay nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ

Cứ nghĩ nóng nảy thì phải né đồ cay, nhưng thực tế những đĩa gà rán giòn rụm, những nồi lẩu thái chua cay hay đĩa bánh tráng trộn đầy ớt vẫn có sức hút lạ kỳ.

Hậu quả: Chất béo bão hòa và chất capsicin trong ớt làm tăng tốc độ chuyển hóa của cơ thể, sinh nhiệt lượng lớn. Hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải, dẫn đến tình trạng nóng trong và kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ, gây bít tắc lỗ chân lông.

2. "Nạp" quá nhiều đường từ trà sữa, nước ngọt

Để giải nhiệt tức thì, nhiều người chọn ngay một ly trà sữa full topping hay một lon nước ngọt ướp lạnh. Đây là một sai lầm tai hại.

Hậu quả: Lượng đường cao làm tăng đột biến lượng đường trong máu, kích thích sản sinh insulin. Sự gia tăng insulin này chính là ngòi nổ kích hoạt các phản ứng viêm trong cơ thể và khiến mụn mủ, mụn bọc "biểu tình" đầy mặt.

3. Ăn quá nhiều trái cây có tính ngọt, nóng

Mùa hè là mùa của những loại trái cây đặc trưng như vải, nhãn, xoài, mít... Chúng quá ngon nhưng lại chứa hàm lượng đường cực cao.

Hậu quả: Dân gian thường gọi là "trái cây tính nóng". Khi ăn quá nhiều, cơ thể không chuyển hóa kịp lượng đường, gây ra hiện tượng tăng nhiệt nội tại, phát tán qua da thành các nốt mụn nhọt, rôm sảy.

4. Lạm dụng cà phê và đồ uống có cồn

Một ly cà phê đá để tỉnh táo hay vài cốc bia mát lạnh để giải sầu mùa nóng nghe thì hợp lý, nhưng thực chất chúng lại có tác dụng ngược.

Hậu quả: Cả caffeine và cồn đều là chất lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh hơn trong thời tiết nắng nóng. Khi cơ thể thiếu nước, độc tố không được đào thải qua đường bài tiết mà sẽ "phát" ra qua da.

Dấu hiệu cơ thể bạn đang kêu cứu vì "nóng trong"

Nếu bạn đang có những biểu hiện này, hãy dừng ngay kiểu ăn uống trên:

- Da mặt đổ dầu liên tục nhưng bề mặt lại khô ráp, xuất hiện mụn bọc, mụn viêm ở vùng chữ T hoặc quanh quai hàm.

- Môi khô nứt nẻ, thường xuyên bị nhiệt miệng, lở loét gây đau đớn khi ăn uống.

- Cơ thể luôn cảm thấy bứt rứt, khó ngủ, nước tiểu có màu vàng sậm.

"Giải nhiệt" đúng cách cho cơ thể và làn da

Để sống sót qua mùa nóng mà da vẫn láng mịn, cơ thể vẫn nhẹ nhàng, hãy thiết lập lại thực đơn ngay hôm nay:

Tăng cường "rau xanh, quả mát": Bổ sung các loại rau có tính mát, giàu nước như dưa chuột, rau má, mồng tơi, bí đao, xà lách.

Uống đủ nước (nhưng phải đúng loại): Thay vì nước ngọt, hãy chọn nước lọc, nước dừa tươi, hoặc các loại trà thảo mộc tự nhiên (atiso, trà hoa cúc, nước râu ngô) không đường.

Ưu tiên phương pháp chế biến thanh đạm: Luộc, hấp, nấu canh thay vì chiên, xào, nướng.