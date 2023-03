Nguy hại 'chết người' tiềm ẩn sau món cà pháo muối xổi vạn người mê

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, cà pháo có vị ngọt, tính hàn, tác dụng tán huyết, tiêu viêm, nhuận tràng.

Y học hiện đại cũng chỉ ra rằng, trong 100g cà pháo cung cấp 1,5g protein (đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể), 12mg canxi, 0,7mg sắt, 18mg magiê, 16mg phospho, 22,1mg kali, 0,3mg kẽm.

Tuy nhiên, cà xanh có lượng solanin cao gấp 5 - 10 lần so với mức an toàn khi tiếp xúc với cơ thể. Do đó, việc sử dụng cà không đúng cách, thường ăn cà sống, cà xanh, chưa chín kỹ sẽ là mối hiểm họa với sức khỏe của bạn.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Chuyên gia về Công nghệ thực phẩm cho biết, trong quả cà sống có solanin có thể gây ngộ độc. Chất này giống như chất độc trong mầm xanh củ khoai tây. Cà pháo xanh chứa lượng solanin cao hơn nhiều so với quả chín.

Ở mức độ nhỏ Solanin rất độc có thể gây rối loạn tiêu hóa và thần kinh. Khi ăn nhiều bạn sẽ có cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, đau rút ở dạ dày, khô rát cổ họng, sốt, bệnh vàng da, giãn đồng tử và giảm thân nhiệt, ảo giác, mất cảm giác, tình trạng tê liệt.

Nguy hại 'chết người' tiềm ẩn sau món cà pháo muối xổi

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh chỉ ra hiện nay có 3 cách ăn biến cà pháo thành "thuốc độc".

Ăn cà muối xổi: Cà muối xổi vẫn còn chất solanine gây độc cho cơ thể. Ăn cà xổi còn vị cay và hăng nồng thường hàm lượng nitrat bị chuyển hóa thành nitrit do vi sinh vật có trong nước dưa cà muối tác động, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn cà muối quá nhiều: Cà muối thường mặn, việc ăn quá mặn và ăn trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới huyết áp và tim mạch, tăng nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư đường tiêu hoá.

Ăn cà muối trong thùng sơn, đồ nhựa tái chế: Thùng sơn khi tận dụng vẫn còn lưu lại các chất phụ gia, chất tạo màu, dung môi... từ sơn. Dưới tác động của acid, muối các chất phụ gia sẽ thôi nhiễm ra, ngấm ngược vào thực phẩm rất nguy hiểm.

Nhà khoa học Bùi Đắc Sáng cho biết, cà xanh có chất độc solanin với liều lượng từ 2 - 5mg/kg thể trọng có thể gây triệu chứng ngộ độc. Liều lượng từ 4 - 6mg/kg thể trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Triệu chứng ngộ độc solanine thường xuất hiện trong vòng 8 - 12 giờ sau khi tiêu thụ thức ăn, nhưng cũng có thể diễn ra trong vòng 30 phút khi nạp thức ăn có hàm lượng solanin cao.

"Hiện nay, ở một số nơi mọi người vẫn ăn cà xanh muối xổi, thói quen này không an toàn, có thế gây nguy hại. Cà muối xổi chưa được lên men, chưa đủ độ chua dễ gây ngộ độc ", ông Sáng nói.

Cách ăn cà pháo tránh gây hại

Để ăn cà tốt cho sức khoẻ chuyên gia công nghệ thực phẩm khuyên:

- Nên ăn cà đúng vụ

- Không ăn cà muối xổi, cà sống

- Không ăn quá nhiều cà muối;

- Không ăn cà muối có hiện tượng bị khú, nổi váng trắng

- Không ăn cà muối trong các thùng sơn

- Nên ăn cà ở mức vừa phải.

Kinh nghiệm dân gian cho thấy, khi cơ thể vừa mới khỏi bệnh, hoặc đang bị bệnh (cảm, tiêu chảy…) ăn cà pháo bệnh sẽ nặng hơn. Vì vậy, người vừa mới ốm dậy, phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh cần lưu ý khi ăn cà pháo. Phụ nữ sau khi sinh nếu ăn nhiều cà pháo muối sẽ gây bất lợi cho việc tạo sữa. Cả mẹ lẫn con có thể bị ho, khí huyết không thông, có thể gây nhức mỏi.