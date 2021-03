Nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 3,5 lần so với cúm

TS Amol Verma, Trường Y tế Công cộng tại Đại học Toronto, tác giả nghiên cứu cho biết: Giờ đây, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng COVID-19 nghiêm trọng hơn nhiều so với bệnh cúm theo mùa. Ông cho biết, bệnh nhân nhập viện ở Ontario với COVID-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 3,5 lần, sử dụng ICU gấp 1,5 lần và thời gian nằm viện lâu hơn 1,5 lần so với bệnh nhân nhập viện do cúm. Những bệnh nhân này cũng có nhiều khả năng phải thở máy hơn. Đặc biệt trong số những trên 75 tuổi nhập viện với COVID-19, gần 40% tử vong trong bệnh viện.

Các nhà nghiên cứu cho biết, COVID-19 có thể nguy hiểm hơn nhiều so với bệnh cúm vì mọi người có mức độ miễn dịch đối với loại coronavirus mới thấp hơn so với bệnh cúm theo mùa. Hy vọng rằng mức độ nghiêm trọng của COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian khi mọi người được tiêm vắc-xin chống lại virus và các phương pháp điều trị hiệu quả hơn được xác định.

(Theo Drugs 2021)