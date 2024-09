Tối 19/9, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to đến rất to gây chia cắt các ngầm tràn trên các tuyến quốc lộ, đường liên xã, đường nội thôn ở một số địa phương.

Cụ thể, tại các tràn ở thôn Coóc (xã Hướng Linh), Loa và Trùm (xã Ba Tầng), bản Bù (xã Tân Lập), xã Lìa đi xã Xy, cầu La La tại Km 1+700, tuyến ĐT.587 vào xã Húc... nước dâng cao gây ngập 0,5 - 1m, chia cắt cục bộ một số khu vực dân cư.

Đặc biệt, qua đánh giá sơ bộ, toàn huyện Hướng Hóa có 45 điểm nguy cơ sạt lở đất, trong đó 19 điểm có nguy cơ trượt sạt cao.

Người dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở được chuyển đến nơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tối 19/9, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, quân đội di dời khẩn cấp 84 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở núi ở các xã Húc, Hướng Lập và Hướng Việt đến nơi an toàn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ chiều và đêm 19/9 đến 20/9, lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động 1 đến báo động 2; riêng sông Thạch Hãn khả năng lên trên báo động 2.

Hiện nay, mực nước trên sông Bến Hải, sông Hiếu và sông Thạch Hãn ở phía thượng nguồn ở mức trên báo động 1, phía hạ nguồn dưới báo động 1 và đang lên.

Tính đến 19h ngày 19/9, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sơ tán gần 1.100 hộ với gần 3.000 người dân ở các vùng xung yếu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở núi đến nơi an toàn. Trong đó huyện Gio Linh 90 hộ, Cam Lộ 644, Đakrông 88 hộ, huyện Hướng Hóa 32 hộ, thị xã Quảng Trị 129 hộ…

Di dời khẩn 3.000 người ở Quảng Bình

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ 22h ngày 19/9, tỉnh Quảng Bình mưa có lớn trên diện rộng. Mưa lớn ảnh hưởng hơn 3.000 hộ dân với trên 13.000 người sống trong khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Đặc biệt, tại một số cầu tràn ở huyện miền núi Minh Hóa nước dâng cao cao từ 0,5-1m gây chia cắt cục bộ. Trên Quốc lộ 12A qua địa phận xã Dân Hóa, nước từ trên đồi kèm theo đất đá trôi xuống đường và tuyến đường vào 7 bản của xã Trọng Hóa bị chia cắt.

Hiện lực lượng tại các đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, lập chốt hướng dẫn người dân không qua lại ở các ngầm tràn nguy hiểm.

Trong chiều và tối 19/9, UBND tỉnh Quảng Bình ra lệnh di dời 852 hộ với gần 3.000 người dân tại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, khu vực dễ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt.