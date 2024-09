Miền núi Quảng Nam xuất hiện sạt lở, di dời khẩn hàng chục hộ dân

Tại tỉnh Quảng Nam, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khoảng hơn 1 ngày mưa lớn liên tục, từ tối 18-9 đến trưa 19-9 trời đã tạnh mưa, nhiều thời điểm có nắng nhẹ.



Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 18-9, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70- 230 mm, riêng Trà My 357 mm, Tam Trà 341.4 mm, Hồ Nước Ron 317 mm, Tam Kỳ 270.6 mm, Kỳ Phú 270.4 mm, Tiên Phước 260 mm…

Một số địa phương ở huyện Nam Trà My xảy ra sạt lở đất Ảnh: QRT

Mưa lớn liên tục đã gây ra sạt lở đất tại một số địa phương miền núi, trong đó nhiều nhất là tại huyện Nam Trà My – địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở đất ở tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, trong ngày 18-9, mưa lớn đã gây sạt lở tại một số tuyến đường, ảnh hưởng tới một số nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở tại huyện Nam Trà My được di dời đến nơi an toàn Ảnh: QRT

Để đề phòng thiệt hại, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho các địa phương di dời khẩn cấp trên 60 hộ với gần 200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ông Dũng cho hay từ khuya 18-9, tại Nam Trà My đã ngớt mưa tuy nhiên dự báo mưa sẽ quay trở lại khi bão số 4 vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo từ nay đến hết ngày 20-9, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.