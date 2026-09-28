Thông tin Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh từng góp vốn vào Tami Natural Home xuất hiện giữa lúc giám đốc doanh nghiệp này bị khởi tố trong vụ viên hoàn An Cung giả. Tên của nam MC nhanh chóng được réo khắp mạng xã hội. Chiều 25/9, anh khẳng định không liên quan sản phẩm đang bị điều tra. Công ty hiện mang tên Amity cũng thông báo đã rút vốn.

Tuy vậy, câu hỏi của khán giả không chỉ xoay quanh khoản góp vốn. Nhiều người nhắc lại những lần Quyền Linh quảng cáo sản phẩm sức khỏe. Nam nghệ sĩ cho biết hình ảnh vợ con cũng bị đưa vào các bài đăng cáo buộc. Tối 27/9, anh viết tâm thư kêu cứu.

Quyền Linh lại kêu cứu

Tối 27/9, Quyền Linh viết tâm thư gửi lời đến cơ quan pháp luật, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và cả cộng đồng mạng. Anh nói gia đình đang bị công kích, "thóa mạ tàn nhẫn", lo lắng vợ con bị ảnh hưởng bởi những lời cáo buộc trên mạng.

“Chẳng lẽ cứ để cho mạng xã hội bạo lực tinh thần, quyết định thay cho quan tòa”, Quyền Linh viết. Bài đăng của nam MC sử dụng từ ngữ mạnh, thậm chí viết "sức ép từ những cuộc công kích có thể khiến người thân đột quỵ, tử vong".

Quyền Linh khẳng định nếu mình làm sai, pháp luật sẽ xử lý. Còn hiện tại, anh mong có biện pháp bảo vệ công dân trước những nội dung mà anh cho là vu khống.

Trong vòng 3 ngày kể từ vụ viên hoàn An Cung giả, Quyền Linh phải cầu cứu, đính chính lần hai. Ngày 25/9, sau khi bị gọi tên khắp mạng xã hội, anh thông báo gấp, khẳng định không liên quan sản phẩm giả vừa bị bắt và những sản phẩm khác đang được nhắc đến.

Quyền Linh phải cầu cứu lần hai sau khi lên tiếng không liên quan vụ viên hoàn An Cung giả.

Sau ít giờ, tâm thư của Quyền Linh có hơn 10.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Một số người động viên, đề nghị anh giữ sức khỏe và bảo vệ người thân.

Ở chiều ngược lại, khán giả nhắc lại việc nam nghệ sĩ từng quảng cáo thực phẩm chức năng. Có người cho rằng công chúng có quyền hỏi về trách nhiệm của người quảng cáo, nhất là khi sản phẩm liên quan sức khỏe.

Rạng sáng 28/9, PV Tiền Phong ghi nhận tài khoản có tick xanh của Quyền Linh đáp trả từng bình luận quy kết anh từng quảng cáo thuốc giả: “Vu khống trên mạng cũng là vi phạm pháp luật”. Khi người khác nói đến “luật nhân quả”, Quyền Linh đáp "người vu khống cũng phải chịu hậu quả".

Quyền Linh còn chụp màn hình bài đăng cảnh báo từ năm 2023, giải thích việc hình ảnh và giọng nói của mình bị lấy đi quảng cáo sản phẩm không được phép.

Trên Threads, làn sóng tranh cãi về Quyền Linh xuất hiện sau tâm thư tối 28/9. Hình ảnh nam nghệ sĩ đi dép tổ ong, ngồi ăn cơm bụi và đồng hành với các chương trình vì người nghèo cũng bị mang ra bàn tán. Một số khán giả nói "không dám tin nghệ sĩ quảng cáo", số khác cho rằng mạng xã hội đang gom những sự việc khác thời điểm để nói về Quyền Linh.

Nguồn cơn vụ Quyền Linh kêu cứu bắt nguồn từ việc Công an tỉnh Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả. Tang vật có 10.000 hộp thành phẩm và khoảng 300 kg viên hoàn chưa hoàn thiện, tương đương hơn một triệu viên. 9 bị can bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất, cung cấp hàng hóa. Quyền Linh bị gọi tên vì hồ sơ doanh nghiệp ghi nhận thông tin vào tháng 4/2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh góp 9,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ Tami Natural Home. Công ty mang tên nghệ sĩ sau đó đổi tên thành Amity.

Trong thông báo ngày 25/9, Amity xác nhận từng góp vốn nhưng cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ, không còn tham gia điều hành hay kinh doanh với Tami Natural Home. Quyền Linh từng góp ý tưởng khởi nghiệp và làm đại diện hình ảnh không hưởng thù lao. Người sở hữu, điều hành công ty là bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Ồn ào quảng cáo bủa vây Quyền Linh

Ở vụ viên hoàn An Cung giả, không phải lần đầu Quyền Linh phải giải thích vì quảng cáo xuất hiện trên mạng. Từ tháng 2/2023, anh đã ghim bài “Thông báo khẩn cấp” trên fanpage hơn 2,4 triệu người theo dõi.

Nam MC nói chưa từng ký hợp đồng quảng cáo các loại thuốc được rao chữa ung thư, xương khớp, gan thận, bệnh trĩ, tiểu đường hay yếu sinh lý. Anh liệt kê nhiều tên sản phẩm đang sử dụng hình ảnh mình và cảnh báo người xem về các trang mạo danh.

Quyền Linh giải thích người làm quảng cáo có thể lấy hình, tiếng nói từ chương trình sức khỏe hoặc một quảng cáo khác. Họ ghép các đoạn ấy vào video mới rồi thêm lời giới thiệu công dụng. Một trang bị xóa, nhiều trang khác lại xuất hiện. Nam nghệ sĩ nói phía mình thu thập chứng cứ để xử lý.

Trên Threads đang có làn sóng đào lại hình ảnh, thông tin cũ để chế giễu Quyền Linh.

Năm 2021, trước khi xảy ra vụ bị gán ghép hình ảnh quảng cáo, Quyền Linh phải xin lỗi khán giả vì giới thiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Scurma Fizzy với những phát biểu quá mức về công dụng.

Quyền Linh thừa nhận mình “thiếu tiết chế”, gọi đó là bài học trong hơn 20 năm làm nghệ thuật. Đại diện nhãn hàng sau đó cũng xin lỗi người tiêu dùng và nam nghệ sĩ.

Đến tháng 4/2025, khi đường dây gần 600 nhãn hiệu sữa giả bị phát hiện, các video Quyền Linh từng quảng cáo sữa lại được chia sẻ. Anh xác nhận đã giới thiệu hai sản phẩm sữa vào năm 2022, hợp đồng đã kết thúc và hai sản phẩm không nằm trong danh sách hàng giả của vụ án. Nam MC cho biết đã thu thập chứng cứ, lập vi bằng đối với những nội dung gán anh vào đường dây sản xuất sữa giả.

Lúc đó, Quyền Linh cầu cứu vì cho rằng có tài khoản lấy ảnh đời thường của anh, kể cả hình đi dép tổ ong, rồi đưa cả vợ và hai con gái vào các bài công kích. Ngày 17/4/2025, anh gửi đơn đề nghị Hội Điện ảnh Việt Nam bảo vệ. Bốn ngày sau, Hội có văn bản gửi một số cơ quan, trong đó có các đơn vị thuộc Bộ Công an, đề nghị xem xét nội dung anh phản ánh.

Tháng 7/2025, theo thông tin tại hội nghị sơ kết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyền Linh đã được mời làm việc, nhắc nhở vì quảng cáo thực phẩm không phù hợp tài liệu theo quy định và gây nhầm lẫn về công dụng. Các video từ năm 2022-2023 đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Tháng 10/2025, hình ảnh Quyền Linh lại xuất hiện trong video quảng cáo An Phế Đan. Anh nói video đã bị cắt ghép, bản thân không giới thiệu sản phẩm này. Đại diện Sở Y tế TPHCM sau đó cho biết An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo kết quả tra cứu ngày 22/10.

Hai tháng sau, Quyền Linh đính chính gấp tin mình bị bắt. Đầu tháng 12/2025, nhiều fanpage đăng video có tiêu đề “Quyền Linh bị bắt khẩn cấp”, “MC Quyền Linh chính thức bị bắt giữ”. Video có hình một người bị còng tay trông giống nam nghệ sĩ. Các bài đăng còn gán cho anh những cáo buộc trốn thuế, bán hàng kém chất lượng và ăn chặn tiền từ thiện.

Trưa 8/12/2025, Quyền Linh phủ nhận thông tin bị bắt, cảnh báo những hình ảnh lan truyền đã được tạo dựng, cắt ghép bằng AI. Lúc đó, nam nghệ sĩ nói "nghe tin mà tôi muốn đột quỵ”, phải lên tiếng để người thân và khán giả biết anh vẫn bình an.